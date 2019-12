Municipales à Fondettes : le maire sortant Cédric de Oliveira candidat à sa réélection

Fondettes, France

Le maire sortant Cédric de Oliveira est officiellement candidat à sa réélection à Fondettes. Dans un courrier adressé aux médias, le maire de centre-droit (proche de François Baroin) explique qu'il a pris sa décision après avoir été encouragé par un très grand nombre de Fondettoises et de Fondettois. A 32 ans, Cédric de Oliveira, par ailleurs président de l'associations des maires d'Indre-et-Loire, entend mener une liste d'union et d'ouverture. Il compte mettre en oeuvre une vision et des propositions fortes pour réveiller Fondettes.

Cédric de Oliveira soutenu par LREM ?

Le maire sortant, ex-LR, explique qu'il est soutenu par l'UDI, Agir la Droite Constructive et La République En Marche. Selon lui, le député LREM de Tours, Philippe Chalumeau, est clair à ce sujet, il a le soutien du parti Macroniste en Indre-et-Loire. Selon lui, son adversaire, Charles Girardin revendique le soutien du comité local LREM, mais qu'une partie de ce collectif va se désolidariser pour le soutenir.

Charles Girardin justement, est un avocat. Il est proche du mouvement Cap 21 de Corinne Lepage. Il a 52 ans. Il est marié et père de 2 enfants. Il est conseiller régional dans la majorité du président PS François Bonneau. Il revendique donc le soutien du comité local LREM.

Cédric de Oliveira avait été élu en 2014 avec près de 54% des voix, battant le maire DVG sortant Gérard Garrido