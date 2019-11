Municipales à Forbach : le directeur de cabinet du maire, Anthony Thiel, 2e candidat à gauche

Forbach, France

Anthony Thiel a présenté officiellement sa candidature ce vendredi soir au centre des congrès du Burghof. Agé de 30 ans, il a le soutien du PS, et du maire socialiste, Laurent Kalinowski qui ne se représente pas après 2 mandats. Mais Anthony Thiel se présentera sans étiquette, avec une "équipe d'ouverture" dit-il. Il espère rallier les Verts de Forbach à sa liste.

La gauche divisée

Directeur de cabinet du maire depuis 2013, il se présente pour la 1er fois à une élection, en assumant le bilan de l'équipe municipale et en voulant poursuivre l'action engagée : "Nous avons un bilan positif, nous avons rénové les écoles, la voirie, l'assainissement, les infrastructures sportives et je veux poursuivre les actions engagées pour redynamiser le centre ville". Anthony Thiel évoque les travaux commencés récemment avenue St Rémy, devant la mairie, et un projet de halle gourmande.

Anthony Thiel candidat à la mairie de Forbach Copier

A propos des critiques sur le manque de contact de Laurent Kalinowski avec la population, critiques relayées notamment par Thierry Homberg, Anthony Thiel explique que le maire sortant était "très occupé par ses dossiers" mais reconnait qu'il y a "un besoin d'écoute et de proximité à prendre en compte". Anthony Thiel se refuse à commenter la division à gauche et la candidature déjà déclarée de Thierry Homberg. Pas moins de 8 candidats sont désormais déclarés à Forbach pour les prochaines municipales.