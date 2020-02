Municipales à Frontignan : qui succédera à Pierre Bouldoire ?

Frontignan, France

La commune de Frontignan-La-Peyrade aura un nouveau maire à l'issue des élections municipales de mars prochain. L'actuel maire, le socialiste Pierre Bouldoire élu depuis 1995 a décidé de ne pas briguer de 5eme mandat. Qui sera son successeur ? France Bleu Hérault et Midi libre organisent ce mercredi soir un débat entre les cinq têtes de listes depuis la salle de l' Aire à Frontignan entre 19h et 20H30.

Frontignan, fief de gauche peut-elle changer de bord politique ?

Frontignan, 23 000 habitants fait partie des villes moyennes de l'Hérault clairement ciblées par le Rassemblement National avec Lunel et Agde . Depuis la présidentielle de 2012, le parti de Marine Le Pen est en tête de toutes les élections nationales au 1er et même au second tour en 2017 Marine Le Pen ( 51,21%) devançait Emmanuel Macron ( 48,79%) .Une implantation confirmée lors de la législative , le candidat du Front National Gérard Prato n'était qu'à 200 voix du candidat de La République En Marche et futur député Nicolas Demoulin .:51,45% pour ce dernier contre 48,55% pour Gérard Prato.

Cinq listes déclarées

Aujourd’hui Gérard Prato (ex délégué départemental du Front National), inspecteur des finances repart mais pas au nom du RN, à la tête d'une liste soutenue par le Rassemblement National et Debout La France, adepte de l'union des droite il rêve d'un coup a la Robert Ménard, qui est venu le soutenir à Frontignan.Ses thèmes de campagne : la sécurité et la fiscalité.

C'est Michel Arrouy qui va essayer de garder la barre à gauche, d'aussi loin que l'on remonte dans le temps la commune de Frontignan-La-Peyrade a été quasiment tout le temps dirigée par la gauche. Michel Arrouy est un proche du maire sortant, Pierre Bouldoire, socialiste comme lui, à ses côtés ,un de ses adjoints depuis le 1er mandat en 1995 , il part à la tête d'une liste d'union ( PS,Génération.s, Europe Ecologie Les Verts et PCF) . Il assume l’héritage des 25 ans de mandat auquel il a participé mais veut ouvrir une nouvelle page.

Quel rôle pour les trois autres candidats?

Dans cette élection aux allures de duel entre la gauche et l’extrême droite , les trois autres listes vont elles devoir se contenter d'un rôle d'arbitre avec comme objectif de faire les 10% pour se qualifier pour le second tour.

Olivier Boudet, ancien attaché parlementaire du député de LREM Nicolas Demoulin prend la tête d'une liste centre droit-centre gauche soutenue par LREM et le Modem. Ce chef d'entreprise en gestion patrimoniale et immobilière de 41 ans se présente à sa première élection.

Thibaut Cléret-Villagordo est le plus jeune des candidats, chef d’entreprise de 33ans, co-listier en 2014 du candidat UMP Frédéric Toos , aujourd'hui il se dit aujourd’hui hors parti , il veut incarner le changement de génération et redonner une attractivité à Frontignan.

Just Gonzalez , pompier de 47 ans , un passage par les gilets jaunes qui lui a donné l'envie de s'engager, il a été le premier à déclarer sa candidature et prend la tête d'une liste citoyenne de "Frontignanais pour les Frontignanais."

Rendez- vous ce mercredi soir pour le débat des municipales à Frontignan avec les cinq têtes de listes qui donneront leurs visions et propositions pour la commune autour des thèmes de la mobilité, emploi, développement économique ,environnement et quel avenir pour Frontignan .

Avant le débat, France Bleu Hérault donne la parole aux Frontignanais :

L'avis de Frontignanais sur les années Bouldoire, et sur ce qu'ils attendent de la prochaine équipe municipale Copier

La redynamisation du centre ville /la parole aux habitants et aux commerçants Copier

Le débat en direct de la salle de l'Aire, à suivre en direct sur France Bleu Hérault et en facebook live sur France Bleu Hérault et Midi Libre de 19h à 20h30.