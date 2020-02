Municipales à Gradignan : l'écologiste Agnès Destriau défie le maire sortant

Bordeaux, France

"Un vrai combat pour moi, un combat de tous les jours." A 55 ans, Agnès Destriau (EELV) se lance dans sa première campagne politique, à la tête d'une liste d'union de gauche qui aura fort à faire pour déloger le maire sortant de Gradignan. Michel Labardin, candidat à sa propre succession, occupe le fauteuil de maire depuis 2003. Proche d’Alain Juppé, il occupe par ailleurs depuis 2014 une vice-présidence aux transports de Bordeaux Métropole.

Mission impossible, non ! On n'est absolument pas découragés - Agnès Destriau

En 2014, Michel Labardin était réélu dès le premier tour, avec plus de 70% des voix. Alors, mission impossible pour Agnès Destriau et ses colistiers ? "Mission impossible, non ! On est très enthousiastes, partants. On n'est absolument pas découragés !" L'essentiel, poursuit cette professeure au lycée des Graves de Gradignan, "c'est que dans une ville, plusieurs idées puissent s'exprimer."

Un programme pour "une ville en harmonie avec la nature"

Pour Agnès Destriau, qui enseigne les sciences de la vie et de la terre, il est urgent de trouver "une véritable alternance écologique" y compris au niveau local. Gradignan est l'une des villes les plus vertes de la métropole bordelaise...mais elle ne l'est pas assez pour la candidate. "Ce n'est pas simplement avoir des jolis parcs. C'est bien, mais il faut aussi se préoccuper de l'énergie, d'un approvisionnement dans les circuits courts, de l'usage des pesticides (...) il faut aussi changer nos modes de transports, il y a tout à faire sur ce plan."

Agnès Destriau : "Ce projet de tram n'est pas suffisant" Copier

L'extension du tram B bordelais vers le centre-ville de Gradignan ne suffira pas à éliminer les embouteillages, assure Agnès Destriau, qui veut repenser les transports avec plus de bus, de place pour le vélo, pour le futur RER métropolitain, les voies piétionnes...et moins pour la voiture individuelle. "Il y a des embouteillages partout dans la ville aux heures de pointe. Et sur le plan de l'environnement, on ne peut plus continuer à penser 'tout-voiture'."