Municipales à Gradignan : le maire sortant Michel Labardin en terrain conquis

À Gradignan, deux listes s'affrontent pour les municipales. Face à l'écologiste (EELV) Agnès Destriau, à la tête d'une union de gauche et novice en politique, Michel Labardin se dit serein sur sa réélection. En place depuis 2003, le maire sortant de Gradignan occupe aussi une vice-présidence aux transports à la métropole. Après 17 ans à la tête de sa ville, il n'est pas lassé et veut rempiler. "J'ai un regard lucide sur [mon] bilan, et surtout une projection, une vision de long terme."

L'aménagement d'une ville ne doit pas se limiter à une mandature - Michel Labardin

Maire le mieux réélu de la métropole bordelaise en 2014, avec plus de 70% des voix, proche d'Alain Juppé, Michel Labardin fait partie de la majorité de droite de Bordeaux Métropole. Même si sur sa liste, il n'a voulu que des noms, y compris le sien, sans étiquette politique. "C'est un choix personnel et collectif (...) il n'est pas nécessaire d'appartenir à un parti politique pour gérer une ville." Pour preuve, Michel Labardin met en avant son bilan des six dernières années dans une ville considérée comme l'une des plus vertes de la métropole bordelaise.

Un nouveau mandat pour achever de "grandes infrastructures"

Michel Labardin considère la restructuration du centre-ville de Gradignan comme l'une des plus belles réussites de son mandat. Mais de grands projets sont encore en cours, comme l'extension du tram B, qui doit relier le centre-ville de Bordeaux à Gradignan. "Cette extension est sur les bons rails" assure le candidat maire. Du côté des grands projets, il vise également la construction de 700 logements étudiants et la création d'un espace pour vélos et véhicules électriques en centre-ville.

Michel Labardin : "La décision administrative est trop lente" Copier

Alors que l'écologie a le vent en poupe, Michel Labardin ne craint-il pas une vague verte, y compris sur sa commune ? "Je ne crains rien. Gradignan est marquée par une présence végétale très forte." Pour Michel Labardin, son opposante pratique l'écologie politique. Lui préfère parler de pratique environnementaliste.