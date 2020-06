Municipales à Granville : la liste de Gilles Ménard et celle du Collectif citoyen fusionnent

A Granville, c'est une triangulaire qui se dessine pour le second tour des élections municipales le 28 juin. La liste transverse menée par Gilles Ménard et le liste de gauche écologique portée par Fany Garcion ont décidé de fusionner. La donne se complique pour la maire sortante Dominique Baudry.

Les listes « Pour Granville, une gauche écologique et solidaire » portée par Fany Garcion et « Ensemble, Vivons Granville » menée par Gilles Ménard ont décidé de fusionner au deuxième tour. Elles affirment, dans un communiqué commun, répondre ainsi "aux attentes de nombreux Granvillais en quête d’alternative à l’équipe sortante".

Les deux équipes étaient entrées en négociation la semaine dernière. Elles expliquent qu'"au-delà de ce qui les séparait, de nombreux ponts se dessinaient entre leurs programmes : Engagement écologique, humanité, défense des services publics et ambition sociale (...) Bus gratuit, mutuelle municipale, défense de l’Hôpital, refus de la Clémentière, du projet immobilier sur le port, défense de l’écologie, arrêt de l’artificialisation des sols… les points d’accord se sont révélés nombreux. Nous n’oublions pas que la crise sanitaire d’aujourd’hui nous annonce une crise sociale plus grave encore, demain. Cette perspective ne fait que nous renforcer dans nos convictions, qui consistent à bâtir une ville plus raisonnée, et plus soucieuse de l’autre." La nouvelle liste sera menée par Gilles Ménard.

Une triangulaire

La situation apparaît désormais plus compliquée pour la maire sortante Dominique Baudry qui est arrivée en tête du premier tour le 15 février à Granville mais les résultats étaient serrés. Elle a réuni 32,81% des voix, talonnée par son ancien adjoint Gilles Ménard et ses 30,09% des suffrages exprimés. La liste du Collectif citoyen a rassemblé 25,42% des voix. Denis Féret (11,68%) a décidé également de se maintenir pour le second tour.