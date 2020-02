Municipales à Gravigny : Gravigny, un vrai village ou un quartier d'Évreux ?

Gravigny touche Évreux ou Évreux touche Gravigny, c'est comme vous voulez. "On est tout à fait conscient que c'est l'entrée d'Évreux, mais l'entrée d'Évreux, ce n'est pas Évreux" martèle Didier Cretot, la tête de liste Gravigny 2020 avec vous, "Gravigny existe bel et bien".

Un de nos axes, c'est la défense de l'identité communale - Didier Cretot

Sur ce point, Émeric Jeanne le rejoint : "Gravigny touche la ville centre, Évreux, mais a sa propre identité" explique la tête de liste Bien vivre ensemble à Gravigny

Gravigny, ce n'est pas un lotissement d'Évreux - Émeric Jeanne

Gravigny, un vrai village ou un quartier d'Évreux ? Reportage de Laurent Philippot Copier

L'avenue Aristide Briand, l'artère principale de Gravigny © Radio France - Laurent Philippot

Le village de près de 4.000 habitants compte de nombreux commerces "il y a tout ce qu'il faut" estime Denise et son tissu associatif est riche.

À Gravigny, il y a une école maternelle, une école primaire et un collège © Radio France - Laurent Philippot

Le Point Jeunes à Gravigny © Radio France - Laurent Philippot

Quelle place pour Gravigny dans l'agglomération ?

Pour Didier Cretot "la coopération intercommunale doit être librement choisie et équitable". Gravigny accueille le centre de traitement des eaux usées d'Évreux Portes de Normandie,_"pourquoi on aurait nous que le centre de traitements des eaux usées ?"s'insurge Didier Cretot qui ajoute"pourquoi Gravigny ne pourrait pas accueillir la future piscine de l'agglo ou un équipement sportif ou culturel ?"_

L'agglo est une entité démesurée qui éloigne le citoyen de la décision - Didier Cretot

La place du village au sein d'Évreux Portes de Normandie est très certainement le point de désaccord entre les deux candidats.

L'agglo, c'est la bonne taille pour l'investissement, la commune, c'est la bonne taille pour la proximité - Émeric Jeanne

Pour Émeric Jeanne, l'enjeu pour les six ans à venir, "c'est s'inscrire dans le territoire de l'agglomération, parce que les gens qui vivent à Gravigny ont aussi une partie de leur vie avec Évreux". Dominique, un Ébroïcien, ne fait pas de différence entre les deux communes "je pense que c'est qu'une seule ville" dit celui qui chaque matin rejoint ses amis au bar-tabac Le Marigny. Catherine n'est pas d'accord "Évreux, c'est Évreux et Gravigny, c'est Gravigny" même si elle concède que territoire de l'agglomération s'est agrandi et que la différence avec le village de son enfance n'est plus aussi forte, mais elle ajoute "on a notre propre maire !". Le 15 mars prochain, les Gravignais éliront aussi leurs trois conseillers communautaires.

Les candidats déclarés à Gravigny