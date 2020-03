Municipales à Gravigny : les deux candidats préparent leur réunion publique

Même lieu, la salle Gérard Philipe (eh oui, il n'y a qu'un seul P, contrairement à ce qu'indiquent les panneaux de signalisation de la commune), même horaire, 18h30, mais évidemment pas le même jour, les deux candidats entament la dernière ligne droite de leur campagne électorale dans la commune de 4000 habitants. C'est Didier Cretot qui ouvre le bal ce mardi soir, suivi demain mercredi 4 mars par son adversaire Émeric Jeanne. Pour tous les deux, cette réunion publique est un moment important mais ce n'est pas le seul de la campagne qui a commencé il y a plusieurs semaines. Didier Crétot y voit l'occasion d'éteindre des polémiques "notre position par rapport à l'agglo, c'était le thème de votre dernier reportage" détaille-t-il et surtout, il se défendra "je ne suis pas adhérent du Parti Communiste, je ne suis pas encarté, et si le maire sortant nous soutient (François Gantier, NDLR), il nous soutient en tant que maire sortant, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de tractation". Une précision qui fait doucement sourire son adversaire du 15 mars prochain, Émeric Jeanne pour qui cette réunion est aussi "l'occasion de présenter ses idées et les mettre en confrontation avec la population".

Comment les candidats se préparent pour leur réunion publique ? Reportage de Laurent Philippot Copier

Les discours ne sont pas encore écrits

Au moment où France Bleu Normandie a rencontré les deux candidats (lundi 2 mars, dans l'après-midi),les discours n'étaient pas encore écrits. "Vous ne préparez pas un discours trois semaines avant mais les idées, elles sont déjà dans le programme" explique Émeric Jeanne "après la mise en forme, _ça se fera la veille ou le jour même_". Son adversaire n'est pas plus avancé "mon discours n'est pas prêt" rigole Didier Cretot, "la forme de la réunion est prête, une réunion la plus interactive possible, pour ne pas avoir LA parole du maire", il se reprend "du futur maire ou du probablement futur maire, enfin je ne sais pas comment on dit". Les deux candidats espèrent chacun une centaine de personnes à leur réunion publique.

La réunion publique sera l'occasion pour Didier Cretot de dévoiler certains projets Copier

Stratégie différente pour Emeric Jeanne : "le programme est déjà des les boîtes aux lettres de Gravignaises et des Gravignais" Copier

Comment s'habiller : costume ou pas ?

Mettre un costume, ce n'est pas dans l'habitude de Didier Cretot, pas plus pour cette réunion publique "je ne vais pas en mettre spécialement pour cette occasion" mais "je serai bien habillé" précise-t-il. Le costume, c'est la tenue de travail au quotidien pour Émeric Jeanne, donc ce sera costume et chemise pour mercredi soir : "quand on se présente comme maire, on va représenter les gens, je m'habille en fonction de ça".

Les électeurs feront leur choix le 15 mars (il n'y aura pas de second tour sauf si le quorum n'est pas atteint) pour savoir qui aura les épaules assez larges pour devenir le nouveau maire de Gravigny, en costume ou en chandail.