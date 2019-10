Municipales à Grenoble : Alain Carignon et Eric Piolle, côte à côte en attendant le face à face

Scène insolite vendredi soir, à la cathédrale Saint-André, où le groupe corse, Barbara Furtuna, donnait un concert. Séparés par l'allée centrale qui mène au chœur, Alain Carignon et Eric Piolle, l'ancien et l'actuel maire de Grenoble, avaient pris place au premier rang, en s'ignorant superbement.

Grenoble, France

Le concert des Barbara Furtuna va débuter. Le public, nombreux, s'installe dans la cathédrale Saint-André. On voit arriver Eric Piolle, l'actuel maire de Grenoble, il prend place au premier rang, auprès de son épouse. Peu après, voici Alain Carignon. Il se dirige d'un pas décidé, lui aussi vers le premier rang. On l'installe de l'autre côté de la travée, face à l'autel où vont se produire les quatre chanteurs. Les deux hommes sont séparés de quelques mètres, mais évitent soigneusement de se regarder. Le concert débute. Les chanteurs discutent avec le public, entre chaque morceau. L'un d'eux lance, avec humour : "Çà sent les municipales, on dirait !" Rires dans l'assistance. Le concert se termine. Tout le monde est debout pour écouter "Dio vi salvi Regina" qui fut l'hymne national de la République corse au 18 ème siècle et qui l'est resté. Rideau. La foule se disperse, Eric Piolle quitte la cathédrale le premier, tandis que plusieurs personnes entourent Alain Carignon pour discuter avec lui. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Pas sûr que les chants corses aient rapprocher les deux candidats à la mairie de Grenoble.