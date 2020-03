Municipales à Grenoble : "corruption et clientélisme" avant 2014 dit Manon Aubry, Jérôme Safar porte plainte

Pour Jérôme Safar, la ligne rouge est franchie. C'est peu de dire que l'ancien premier adjoint de Michel Destot n'a pas aimé la vidéo de Manon Aubry. La député européenne, ancienne tête de liste aux élections européennes pour La France Insoumise entendait soutenir Éric Piolle, candidat à sa réélection.

Cette ville où la corruption était endémique et où le clientélisme était quasiment la règle commune - Manon Aubry

Elle dit notamment cette phrase à propos de Grenoble : "Cette ville où la corruption était endémique et où le clientélisme était quasiment la règle commune".

Sur France Bleu Isère, dimanche 8 mars, Olivier Noblecourt, le candidat de Grenoble Nouvel Air, montait déjà au créneau. Il demandait déjà le retrait de la vidéo qu'il juge "diffamatoire", mais aussi des excuses.

La déclaration de Manon Aubry et la réponse d'Olivier Noblecourt Copier

Depuis, Manon Aubry a tenu à préciser ses propos, en ajoutant au Dauphiné Libéré qu'elle visait "bien sûr" les années de pouvoir d'Alain Carignon. Mais pour les anciens de la municipalité Destot, le mal est fait. Jérôme Safar exprime sur facebook qu'il dépose plainte face à "une entreprise de désinformation".

Le texte de Jérôme Safar :

J’ai dit ici ma colère à la découverte du film de propagande électorale de Manon Aubry samedi. Annie Deschamps et moi même avons décidé de ne pas laisser entendre qu’avant 2014, la corruption et le clientélisme auraient été maintenus et érigés en système. Toutes les alternances apportent, et c’est heureux, leur lot d’amélioration et de renforcement des mécanismes de contrôle de la vie publique. Faire comme si 2014 avait permis de sortir d’un système de corruption et le laisser entendre n’est pas tolérable. Il nous a semblé que nous devions marquer nettement et clairement notre désaccord et notre véritable colère face à une entreprise de désinformation qui n’a rien de spontanée et s’appuie sur un texte écrit et lu à l’écran.