Municipales à Grenoble : Emilie Chalas, LREM, dévoile les noms de ses 13 premiers colistiers

Emilie Chalas a présenté ce mardi matin à son local de campagne les 13 premiers noms de sa liste, baptisée "Un nouveau regard sur Grenoble". Sans surprise, Olivier Six, chef d'entreprise et référent de LREM en Isère est numéro 2.

Grenoble, France

Utilisant une métaphore rugbystique, Emilie Chalas a lancé ce matin, lors de sa conférence de presse pour présenter ses 13 premiers colistiers : "Çà y est ! Notre pack se dessine pour une belle aventure avec les grenoblois".

Les 13 premiers colistiers d'Emilie Chalas -

Inventer le Grenoble de 2050

Olivier Six, numéro 2 sur la liste, chef d'entreprise et référent LREM en Isère saisit la passe pour lancer à son tout son message : " Je ne veux pas faire de Grenoble bashing ! Mais nous vivons actuellement sur ce que d'autres ont rêvé et inventé avant nous. Aujourd'hui, Grenoble vit une phase de déclin, la dynamique s'affaisse. Il faut imaginer le Grenoble de 2050. On doit devenir une ville majeure dans les énergies du futur. On doit inventer l'informatique du futur, le quantique, etc... Il faut continuer cette aventure Grenoble qui a fait rayonner notre ville dans le monde entier."

Accompagner les plus précaires vers leur autonomie

Tayeb Boukenoud, 52 ans, est directeur d'une structure de solidarité. En quatrième position sur la liste d’Émilie Chalas, il ne veut pas qu'on dise le nom de cette association pour éviter toute confusion. Il s'agit en fait du Secours Populaire de l'Isère. Au sein de la structure, proche du Parti Communiste, certains n'ont pas accepté qu'il choisisse la liste d'Emilie Chalas, qui appartient au parti du Président de la République. Il se défend : "Personne n'a le monopole de la solidarité. Je suis issu de la société civile. Je ne suis d'aucun parti. J'ai choisi le programme d'Emilie Chalas, pas son parti. J'ai pris le soin de démissionner de tous mes mandats électifs au sein du Secours, mais je reste directeur général de l'Isère." Et puis, il revient sur son engagement, l'action sociale. Il constate que Grenoble dispose du deuxième CCAS de France (centre communal d'action sociale) et pourtant la précarité ne diminue pas. "C'est paradoxal, car à Grenoble on a beaucoup de moyens pour lutter contre la pauvreté mais elle ne diminue pas. Il faut s'interroger et revoir les modes de fonctionnement. C'est à cette tâche que je souhaite m'atteler."

Suite à la polémique interne, le Secours Populaire de l'Isère a publié ce communiqué -

Une avocate pour servir la cause des femmes

Sabrina Seghier, elle, est avocate. Elle n'a jamais fait de politique avant mais cette fois, elle a eu envie de s'engager pour la cause des femmes "J'ai eu un coup de coeur pour Emilie. Elle m'a donné envie de me lancer. Je suis venue à Grenoble pour mes études et j'y suis restée, j'y ai construit ma famille et ma carrière. Mais depuis 6 ans, je ne reconnais plus le Grenoble que j'aimais. Il y a ce repli sur soi...On laisse trop de gens sur le bord du chemin."

En 6e position, on trouve Jean-Claude Borel-Garin, ancien patron du Raid, Arnaud Beaumont, président du Modem en Isère, en 10e ou encore l'actuel maire de Noyaret, Denis Roux, à la 12e place.