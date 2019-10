Municipales à Grenoble : l'heure de la réconciliation entre Emilie Chalas et Olivier Six

Grenoble, France

La déception était forte et la blessure réelle, voilà sans doute pourquoi Olivier Six aura mis trois mois à accepter la décision de la commission nationale d'investiture de LREM. Aujourd'hui, celui qui est le référent départemental du mouvement, annonce qu'il rejoint bien Emilie Chalas désignée début juillet pour mener la bataille grenobloise au nom du parti présidentiel. Il assure qu'ensemble ils vont former un "tandem complémentaire au service de l'alternance".

Invité de France Bleu Isère, Olivier Six reconnait que “au delà des longues procédures internes, on est toujours un peu blessé et il fallait rassembler les gens autour d’un projet commun”. Effectivement, si aujourd’hui l’équipe d’Emilie Chalas et celle d’Olivier Six sont officiellement réconciliées, les relations n’ont pas toujours été aussi simples durant la bataille interne. Mais il se veut rassurant : “nous avons eu un vrai débat, fort et passionné” qui a, selon ses dires, "abouti à un compromis."

Un tandem LREM

A Emilie Chalas, le rôle de numéro 1, candidate à la mairie et chef de file du projet municipal, à Olivier Six le débat métropolitain. "Car au-delà des municipales c'est aussi l'avenir de la métropole (49 communes ) qui se joue" rappelle-t-il.

Faut-il voir dans ce ralliement âprement négocié, un éventuel partage des fauteuils, l'objectif de la mairie pour l'une, la présidence de la métro pour l'autre ? Sur ce point, Olivier Six refuse de se positionner "il n'est pas l'heure d'évoquer les postes d'autant plus que les équilibres dépendront aussi des résultats électoraux dans les autres communes" explique celui qui veut mettre l'accent sur le projet économique. "Après tout, rappelle-t-il je suis un chef d'entreprise, novice en politique, et le domaine que je connais le mieux c'est le tissu économique."

Olivier Six dément avoir hésité à rejoindre Alain Carignon et son équipe issue de la société civile, "je n'ai jamais imaginé cette solution" affirme-t-il, démentant ainsi une rumeur persistante à Grenoble ces dernières semaines.

Olivier Six sur France Bleu Isère Copier

Julia Beaufils avec NC