Municipales à Grenoble : Matthieu Chamussy se met en mouvement

Ancien candidat de la droite grenobloise, Matthieu Chamussy a lancé jeudi soir son projet baptisé « Grenoble 2030 ». Derrière ce nom il y a bien les prochaines élections municipales, pour lesquelles Matthieu Chamussy ne dit pas encore s’il sera candidat ou non.

Matthieu Chamussy ne dit pas s’il sera ou non candidat à Grenoble en 2020

Grenoble, France

Troisième homme du premier tour de 2014 (avec près 21% des voix), Matthieu Chamussy est sorti de sa réserve jeudi soir à Grenoble. Il a présenté son projet « Grenoble 2030 », dont la visée est bien le mois de mars prochain, pour que ses idées soient représentées, par lui, ou par un(e) autre.

Regard critique sur les candidatures déjà exprimées

À moins de six mois du premier tour (15 mars 2020), les principaux candidats à la mairie de la capitale des Alpes sont connus. Et Matthieu Chamussy, qui a quitté Les Républicains en janvier dernier, n’y voit pas ses idées assez représentées : «Il y a un angle mort dans la campagne, celui des finances publiques », comprenez que personne n’en parle selon lui, comme « personne ne parle de rassemblement ». Il lance donc son projet « Grenoble 2030 ». 2030, c’est l’horizon « en 2030, Grenoble c’est une collectivité unique à l’échelle de la métropole, avec des mairies d’arrondissement ». Dans cette optique Mathieu Chamussy se donne 30 jours pour exposer 30 propositions, aux Grenoblois, et aussi à des acteurs politiques.

« Je peux très bien être candidat, comme ne pas être candidat »

Car Mathieu Chamussy, n’est pas, pas encore peut être, candidat. « La question se sont les idées et le projet » répète-t-il. Et si ce projet n’est pas incarné par ailleurs ? Et s’il l’est ? « Je peux très bien être candidat comme ne pas être candidat ». Mathieu Chamussy laisse planer le doute, mais s’il devait rejoindre un candidat, ce se serait « ni Eric Piolle, ni Alain Carignon » précise Pascal Garcia, un des soutiens de Mathieu Chamussy, également adhérent de La République En Marche.