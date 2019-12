Municipales à Grenoble : Olivier Noblecourt officiellement candidat à la mairie

Il est enfin sorti du bois. Olivier Noblecourt, ancien adjoint de Michel Destot et futur ex-délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté entend incarner une alternative dans le match pour la mairie de Grenoble.

Grenoble, France

"Grenoble Nouvel Air", ce collectif porté depuis plusieurs mois par des militants politiques grenoblois vient donc de trouver un visage. Il s'agit de celui d'Olivier Noblecourt. L'ancien adjoint de Michel Destot revendique l'héritage de ses années socialistes, mais déclare que son "seul parti, c'est Grenoble".

Nous sommes une alternative au duel Piolle-Carignon - Olivier Noblecourt

"Grenoble n'est pas un trophée politique national. On s'engage aujourd'hui parce qu'on aime notre ville. Il y a une autre offre que ces débats politiciens d'un autre âge, une offre pour la vie quotidienne et en particulier pour les plus fragiles".

"Avant cette déclaration de candidature, nous avons organisé une douzaine de réunions dans les quartiers pour entendre les grenoblois. Plus de 200 grenoblois travaillent depuis plusieurs mois travaillent pour élaborer un projet, que nous rendrons publique en janvier."

"C'est parce que j'aime profondément Grenoble que je vais quitter les fonctions nationales qui sont les miennes. La réalité de Grenoble m'a rattrapé". En clair : le Premier Ministre devrait mettre fin à ses fonctions de délégué tout début janvier très vraisemblablement.

Eric Piolle, c'est une majorité prétendument de gauche, mais qui porte des politiques pour ceux qui vont déjà bien - Olivier Noblecourt

Alors quid de sa position vis-à-vis de la candidature d'Emilie Chalas, candidate LREM ? Avec qui, politiquement, on imagine qu'un accord serait trouvable. "Si les gens veulent nous rejoindre ils sont les bienvenus, mais je ne cherche pas les accords à tout prix".

Olivier Noblecourt estime qu'il a sa chance sur un segment politique de centre-gauche, déçu par le mandat d'Eric Piolle. "C'est une majorité prétendument de gauche, mais qui porte des politiques pour ceux qui vont déjà bien. Les coupes budgétaires dans le budget du CCAS, ce n'est pas normal. J'ai vu la détresse dans les quartiers, le sentiment d'abandon des professionnels et la colère des familles !"

Communiqué et main tendue d'Emilie Chalas

Emilie Chalas lui tend la main ce soir dans un communiqué "nous avons vocation à nous réunir". Mais la stratégie de Noblecourt semble bel et bien d'aller au bout du premier tour au moins. Ensuite, sur un éventuel deuxième tour avec des choix à faire, Olivier Noblecourt (qui n'a pas oublié le 2e tour de 2014) s'explique : "par principe, j'ai toujours été favorable au rassemblement de la gauche, je ne prendrai pas la responsabilité de créer les conditions du retour d'Alain Carignon au pouvoir".

Une autre figure de la politique locale s'est positionnée ce soir derrière Noblecourt, il s'agit de Stéphane Gemmani, présent pour ce lancement de campagne.

Quelques pistes de son programme

Olivier Noblecourt avance ce lundi 16 décembre plusieurs thématiques pour la ville, qu'il développera "en janvier", au moment de la présentation de sa liste. Sur le site de Nouvel Air, elles sont regroupées en cinq priorités.

Une "nouvelle ère" démocratique, avec une assemblée permanente du débat public

Un choc de sécurité et de civilité, avec promet-il une police municipale armée et plus de caméras de vidéo surveillance

Un "revenu de base local" avec un panier de services locaux

Un service public de la réussite éducative

Une ville respirable et ombragée

Porter pleinement les sujets de la Métropole