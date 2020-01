Municipales à Grenoble : Olivier Noblecourt présente les 59 noms de sa liste

C'est officiel. On connait désormais l'ensemble des personnalités qui composent la liste d'Olivier Noblecourt pour les élections municipales à Grenoble. La liste "Grenoble, nouvel air" propose 59 noms aux Grenobloises et Grenoblois, avec un certain ancrage à gauche.