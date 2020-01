Municipales à Grenoble : Olivier Noblecourt veut jouer carte sur table

"Le temps du débat est venu". Dans la campagne pour la mairie de Grenoble Olivier Noblecourt et la liste "Nouvel air" tente de donner le tempo en promettant liste et programme complet "avant fin janvier" et annoncer déjà une série de réunions publiques.

En matière de stratégie dans la campagne municipale de Grenoble il y a ceux qui jouent le suspens et multiplient les petits événements pour occuper l'espace : révélations partielles de listes, conférences de presse régulières sur un thème ou sur un autre, grands rassemblements militants... Et puis il y a ceux qui choisissent de "jouer tapis" comme on dit au poker. C'est le choix d'Olivier Noblecourt, ex adjoint du socialiste Michel Destot, en congé de son poste de délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté et soutenu par le PS.

Sortir de la carabistouille politique, des fausses rumeurs et des postures politiciennes nationales - Olivier Noblecourt

Ce vendredi le candidat, entouré de plusieurs futurs colistiers, a tenu une conférence de presse pour donner d'ores et déjà plusieurs dates de réunions publiques "ouvertes" , d'un meeting, de "forums citoyens" (voir ci-dessous) et annoncer pour "avant la fin de semaine prochaine" la révélation complète des 59 noms de sa liste et le 30 janvier la totalité de leur projet pour Grenoble. "Nous ne sommes pas dans la stratégie d'évitement, explique Olivier Noblecourt, Il est temps que la campagne commence. Nous voulons le débat, nous n'avons pas peur de défendre nos idées [...] et nous serons les premiers à aller au devant des Grenoblois pour parler projet". Une primauté qui peut se discuter mais Grenoble Nouvel air devrait bien être la première liste en meeting, le 4 février, en présence de l'ancienne ministre de l'éducation nationale Najat Valaud-Belkacem.

Gagner les cœurs et les intelligences

Autres personnalités annoncées pour venir soutenir le candidat et débattre avec les Grenoblois : François Rebsamen, ancien ministre et maire de Dijon, Pierre Veltz, sociologue, économiste et spécialiste des dynamiques territoriales, ou encore Benoit Thieulin, ancien président du Conseil national du numérique. Olivier Noblecourt - qui fut directeur de cabinet au ministère de l'éducation avant d'être délégué interministériel - fait jouer ses relations et connaissances pour attirer des hauts responsables politiques et des universitaires mais parleront-ils vraiment aux Grenoblois? En matière de stratégie ne vaut-il pas mieux séduire les cœurs avant les têtes lors d'une campagne? "Nous voulons gagner les deux [...] notre ville a une tradition de débat public, une tradition aussi c'est vrai, intellectuelle, universitaire [...] non pas pour écraser le débat public en pensant qu'il y aurait ceux qui savent et les autres mais au contraire pour élever le débat public. Par le débat public on s'enrichis tous".

Les semaines qui viennent diront si les Grenoblois "paient pour voir"

Les premiers rendez-vous dans l'agenda de Grenoble Nouvel air :

Jeudi 30 janvier 20h30 La Plateforme : présentation du projet

Mardi 4 février 18h30 à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine : meeting en présence de Najat Valaud-Belkacem

Vendredi 7 février 18h30 Amphithéâtre de la Maison du tourisme : réunion publique "les métropoles en transition écologique" avec François Rebsamen, Pierre Veltz, sociologue et Martin Vanier, géographe et urbaniste

Lundi 10 février 18h30 Lieu à confirmer : réunion publique "smart city, démocratie et numérique" avec Benoit Thieulin, ancien président du Conseil national du numérique

Grenoble Nouvel air promet également 3 journées de "forums citoyens" les 22 et 29 février et le 7 mars et 3 autres réunions publiques seront annoncées ultérieurement

Chacun son mode de rencontre avec les citoyens

Chez les autres candidats Eric Piolle a choisi plutôt les "réunions d'appartement" après des rendez-vous "fabrique du projet" en fin d'année. Alain Carignon n'affiche plus de rendez-vous public depuis ses "forums d'échange citoyen" dans les quartiers en fin d'année. Emilie Chalas propose des "rendez-vous en bas de chez vous". Ni Mireille d'Ornano, ni Damien Berthélémy n'ont communiqué de rendez-vous publics à ce jour.