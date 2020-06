Municipales à Grenoble : posez vos questions aux quatre candidats sur France Bleu Isère vendredi 26 juin

Émilie Chalas, Olivier Noblecourt, Alain Carignon et Éric Piolle ont largement débattu pendant cette campagne des plus atypiques, avec la crise du Coronavirus au milieu. Ce vendredi 26 juin, France Bleu Isère vous propose de les interpeller directement. Via notre antenne. Voici comment.