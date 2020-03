Municipales à Guéret : découvrez les propositions des 4 candidats

Redynamiser le centre-ville

Faire revenir de la vie dans le centre-ville, voilà sans doute l'enjeu majeur à Guéret. Chaque liste a ses propositions pour cela.

Celui qui propose les projets les plus ambitieux, et donc les plus coûteux, est Thierry Delaître, qui souhaite la construction de halles sur la place Bonnyaud, d'un kiosque à musique sur la place du marché et la création d'une soirée festive mensuelle dans le centre ville.

Marie-Françoise Fournier souhaite elle construire une halle (donc à priori un espace ouvert) et veut faire revenir des commerces de bouche en passant un accord avec les grandes surfaces pour qu'elles ouvrent des annexes dans le centre.

Eric Correia propose de réaménager le cœur de ville en construisant un espace couvert dans la Grand Rue et en installant du mobilier urbain : des bancs et des pergolas végétalisées notamment.

Sylvie Bourdier parie elle sur l'instauration de la gratuité des lignes de bus pour faire venir plus de monde dans le centre-ville.

Police municipale

Marie-Françoise Fournier veut instaurer une police municipale et Eric Correia veut en étudier la mise en place. Les deux autres listes n'en parlent pas dans leur programme.

Vidéo-surveillance

Eric Correia souhaite équiper les bâtiments publics de caméras "non reliées à un centre superviseur, avec destruction des données mais consultation en cas de délit".

Thierry Delaîre propose lui une expérimentation.

Les deux autres listes n'évoquent pas ce sujet.

Création d'une ferme municipale écologique

C'est une proposition originale présente dans le programme de Sylvie Bourdier. L'idée est de créer une ferme pour alimenter la cuisine centrale et donc les cantines scolaires : "on améliore la qualité des repas, on mobilise utilement nos ressources et nos concitoyens, on procure du travail localement, on favorise le circuit court, on promeut une action pratique exemplaire, on en fait un exemple éducatif pour les plus jeunes".

Réouverture du petit théâtre à l'italienne

La réouverture du petit théâtre est dans le programme de Thierry Delaître, Marie-Françoise Fournier et Eric Correia.

La liste de Sylvie Bourdier est plus floue sur cette réouverture. Sur son site elle assure que "d'autres questions sont à l’ordre du jour dans cette campagne, cœur de ville, petit théâtre, attractivité de la ville...". En décembre, David Gipoulou, le directeur de campagne de Sylvie Bourdier déclarait à France Bleu être favorable à cette réouverture.

Les autres propositions

Sur le site de la liste d'Eric Correia vous trouverez 70 propositions : créer une assemblée d'habitants, aménager des pistes cyclables, créer un label pour les produits locaux...

La liste de Sylvie Bourdier a structuré son programme autour de trois axes : pour une ville climatique, solidaire et citoyenne.

Le programme de la liste de Marie-Françoise Fournier est disponible également sur son site internet, ils s'engagent à placer l'écologie et l'accessibilité au cœur de toutes leurs décisions.

Et du côté de thierry Delaître, on insiste sur une gouvernance saine et participative.