Municipales à Hagetmau : les enjeux du scrutin

Pour succéder au maire sortant Serge Lansaman - qui ne se représente pas - deux listes s'affrontent à Hagetmau : l'une menée par Pascale Requenna, actuelle première adjointe, et l'autre menée par Isabelle Sabatou, conseillère municipale d'opposition.

Pour la première depuis 25 ans, Serge Lansaman n'est pas candidat aux municipales à Hagetmau : le maire sortant, âgé de 70 ans, a décidé de ne pas se représenter, mais il a néanmoins apporté son soutien à la liste menée par son actuelle première adjointe, Pascale Requenna.

Pascale Requenna, candidate de la continuité

Pascale Requenna, à la tête de la liste "Hagetmau au coeur" - DR

Elue depuis 2001 à la ville d'Hagetmau et adjointe depuis cette année-là, puis première adjointe de Serge Lansaman depuis 2008, Pascale Requenna est, à 47 ans, candidate pour la première fois en tant que tête de liste. Baptisée "Hagetmau au coeur", la liste est estampillée divers centre par le ministère de l'intérieur.

"Serge Lansaman et l'équipe municipale à l'unanimité m'ont adoubée pour conduire la liste qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait. En voulant préserver l'essentiel de ce que l'on a construit ensemble mais également en proposant de nouveaux projets pour Hagetmau et les Hagetmautiens" explique Pascale Requenna, interrogée par France Bleu Gascogne. "J'assume le bilan de ce qui a été fait sur notre commune depuis 2001, puisque j'ai participé à la construction d'une maison de santé, à la construction d'une médiathèque, au développement de la cité verte, à la prise en charge de nos aînés, etc."

Si elle est élue, Pascale Raquenna souhaite construire un nouvel EHPAD à Hagetmau, veut développer la cité verte (un complexe d'entraînement sportif) "pour en faire un poumon économique pour la commune". Comme sa concurrente, Isaballe Sabatou, Pascale Requenna propose de mettre en place une mutuelle communale, permettant à des habitants de profiter d'une mutuelle avec des tarifs attractifs.

Programme de Pascale Requenna à retrouver ici : https://www.facebook.com/HagetmauAuCoeur/. Et ici : https://www.pascale-requenna.fr/

Isabelle Sabatou, candidate de l'alternance

Isabelle Sabatou, à la tête de la liste "Un nouveau départ pour Hagetmau" © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Elue de l'opposition depuis 2014, Isabelle Sabatou est, à 53 ans, candidate pour la première fois en tant que tête de liste. Baptisée "Un nouveau départ pour Hagetmau", la liste est estampillée divers gauche par le ministère de l'intérieur.

"Je souhaite poursuivre mon engagement parce que cette ville a vraiment un potentiel à valoriser. Moi je ne veux pas faire de carrière politique, je veux uniquement me préoccuper des Hagetmautiens et d'Hagetmau" déclare Isabelle Sabatou à France Bleu Gascogne.

Si elle est élue, Isabelle Sabatou veut créer un potager et une serre municipale, pour alimenter les cuisines centrales de la ville, servant des repas aux enfants et personnes âgées. Elle propose également d'installer des composteurs collectifs, de rénover les bâtiments de la cité verte.

Comme sa concurrente, Isabelle Sabatou veut créer, à Hagetmau, une mutuelle communale et un logement d'urgence pour des personnes en souffrance (femme victime de violences conjugales, famille à la rue, etc.).

Programme d'Isabelle Sabatou à retrouver ici : https://www.facebook.com/collectifhagetmau/. Et ici : https://collectifhagetmau.fr/