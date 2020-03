VIDEO-Municipales à Ham : un duel Grégory Labille / Eric Legrand

A Ham, l'élection municipale se jouera dès le premier tour, le 15 mars. Il n'y a en effet que deux candidats : le maire sortant, Les Républicains, Grégory Labille, tête de la liste sans étiquette Fiers d'être Hamois et Eric Legrand, tête de la liste sans étiquette Ham Ensemble.

Permis de louer

Pour le maire sortant de Ham, la première priorité sera le logement avec notamment la mise en place du permis de louer pour lutter contre l'habitat insalubre. Le candidat à un second mandat explique : "on visite des logements sur un périmètre bien donné en l'occurrence sur le centre-ville et si on considère que les logements ne sont pas conformes, le propriétaire ne peut plus louer. Les allocations sont bloquées et ne seront versées qu'à partir du moment où les travaux seront réalisés et au terme de cela, le maire sera en capacité de signer un document qui est un permis de louer qui permet au propriétaire de re-louer son logement... Il faudra reloger les locataires soit via le propriétaire ou via la ville à travers les bailleurs sociaux ou les logements communaux". Grégory Labille a aussi notamment toujours pour projet la construction d'une résidence seniors.

Faire rayonner Ham

L'autre candidat, Eric Legrand veut "faire rayonner Ham". Il met en avant cinq axes de travail dont le cadre de vie et 20 grands projets. Il dit vouloir s'attaquer par exemple à la "vétusté des salles des fêtes", au canal de la somme "qui devient un égoût à ciel ouvert" et veut qu'il "soit réouvert notamment à la navigation de plaisance et qui participera notamment au développement touristique et économique de la ville". A travers la communauté de communes, Eric Legrand souhaite aussi "entretenir les fossés, les rivières, les plans d'eaux qui sont très dégradés". Et il insiste sur le centre-ville : "je veux redonner immédiatement un cadre de vie agréable aux commerçants en ayant tout de suite une ville plus propre, plus belle voire plus sûre" avec l'idée de mettre en place une police intercommunale.

Les interviews des deux candidats sont à écouter ici.