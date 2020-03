Municipales à Hérouville-Saint-Clair : trois listes pour un fauteuil de maire

Les hérouvillais auront trois choix lors du premier tour des élections municipales le 15 mars. Le centriste Rodolphe Thomas dirige la commune depuis 2001 et brigue un quatrième mandat. Face à lui, Vincent Louvet, un élu d'opposition de gauche et Jean-François Aly, conseiller de la majorité sortante.

Longtemps considérée comme une cité dortoir avec ses nombreux quartiers et ses immeubles, Hérouville-Saint-Clair s'est modernisée au fil des décennies. D'importants travaux ont été réalisés durant les 6 dernières années dans la deuxième ville du Calvados en nombre d'habitants (22 954), le nouveau tramway et la rénovation thermique de 1650 logements. Des travaux énergétiques que souhaite poursuivre le maire sortant Rodolphe Thomas, 57 ans.

Ce mandat va se traduire sur à la fois la consolidation de tout ce qui pu être investi et réalisé mais surtout avec les bailleurs privés et publics améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants. Ça passe par une politique volontariste de rénovation thermique et d'isolation énergétique sur l'ensemble des patrimoines." Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville et candidat à un quatrième mandat.

Le maire sortant Rodolphe Thomas, candidat pour un quatrième mandat à la tête d'Hérouville-Saint-Clair © Radio France - Marcellin Robine

800 à 900 habitations seraient concernées par cette nouvelle phase. Le candidat de la gauche Vincent Louvet voit lui plus grand. Ce régisseur dans l’événementiel de 43 ans propose un plan de rénovation de 2000 à 2500 logements dans tous les quartiers : "Il y a déjà eu des choses de faites, la rénovation urbaine a profité à certains quartiers mais pas à la Grande Delle, au Bois, à la Haute Folie et dans ces quartiers il y a un vrai sujet autour de la réhabilitation énergétique des logements, qui sont pour certains de vraies passoires thermiques. C'est un enjeu environnemental mais aussi de pouvoir d'achat pour les hérouvillais."

Le troisième candidat Jean François Aly compte aussi rénover des logements. Ce médecin de 59 ans veut également mettre en place une plateforme pour que les habitants puissent les échanger. "Il faut une fluidité dans les logements. Ne pas être coincé dans un F5 si vous n'avez plus d'enfants chez vous, alors que vous avez une famille avec deux, trois ou quatre gamins qui sont dans un F3. Il faut mettre en place une plateforme type BlaBlaCar, de façon à ce que les hérouvillais fassent des échangent et qu'ils nous les présentent."

Jean-François Aly, tête de liste "Hérouville en grand" © Radio France - Marcellin Robine

Le prochain mandat sera aussi marqué par l'aménagement de la presqu’île d'Hérouville avec à terme 1500 nouveaux logements dans un éco-quartier. Autre gros enjeu du scrutin : la sécurité. Hérouville alimente régulièrement les rubriques fait divers des médias avec par exemple la mort par balle du jeune Théo en mai dernier. Un traumatisme pour Rodolphe Thomas. "Nous faisons en sorte que cela ne se renouvelle plus parce que c'est une situation qui est intenable. Nous agissons fortement sur la présence avec la police municipale, nous demandons à ce que la police nationale soit plus présente, ce qui n'est pas toujours évident."

Rodolphe Thomas veut passer de 25 à 50 caméras installées dans la ville pour lutter contre l'insécurité. Ce n'est pas assez pour Jean François Aly :

La vidéo à Hérouville, ce n'est pas une vidéosurveillance mais une vidéo-enregistrement. Les images ne sont pas visionnées en temps réel, on va simplement les interroger lorsqu'il s'est passé quelque chose. Pour une ville comme Hérouville maintenant, il faut une vidéosurveillance, avec des agents qui soient spécifiquement formés et qui seront derrière les écrans, en mesure d'informer les équipes dans les quartiers en cas de problème." Jean-François Aly, conseiller municipal de la majorité sortante et candidat aux municipales 2020.

Sur ce volet sécurité Vincent Louvet compte travailler sur deux pistes :

La première, c'est la question du traitement de la délinquance, la question du trafic de drogue dans les quartiers qui est une réalité et sur ce point là, il faut des effectifs de police nationale. Il n'est pas acceptable que la deuxième ville du Calvados n'ait pas de commissariat de police nationale ouvert le soir et le week-end. Et puis le second levier, c'est bien d'être capable d'agir à la source, en terme de prévention, avec le déploiement d'éducateurs spécialisés dans les quartiers." Vincent Louvet, conseiller municipal d'opposition depuis 2014 et tête de liste aux municipales.

Vincent Louvet, chef de file de la liste Écologie - Démocratie - Solidarité : le rassemblement citoyen pour Hérouville © Radio France - Marcellin Robine

Les trois candidats font également des propositions autour de l'écologie. Une coulée verte qui traversera toute la ville pour Vincent Louvet, une ferme pédagogique pour Jean François Aly et plus de pistes cyclables pour Rodolphe Thomas. En 2008 et en 2014, la maire sortant avait été réélu dès le premier tour avec 53 et 64 % des suffrages.