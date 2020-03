Municipales à Issoudun : Damien Mercier, de Lutte Ouvrière, veut faire entendre la voix des travailleurs

Il est le seul adhérent Lutte Ouvrière de sa liste, Damien Mercier est un retraité de 69 ans et candidat aux municipales à Issoudun. Son objectif est clair, reconstruire un parti ouvrier et faire entendre la voix des travailleurs. Présent, seul, ce samedi sur le marché d'Issoudun, Damien Mercier veut détailler ses combats : "les coups qui sont portés contre les travailleurs sont énormes, ils sont marginalisés, on leur baisse leurs allocations, on baisse leurs retraites. A Lutte Ouvrière, nous disons aux travailleurs qu'ils peuvent se battre contre le capitalisme."

Damien Mercier veut ainsi défendre les services publics, s'opposer à la réforme des retraites et lutter contre les salaires trop bas.

Défendre les travailleurs, c'est un défi pour la ville"

Le candidat porte un regard critique sur les politiques menées et leurs conséquences sur les territoires : "Ce sont les gros qui se gavent et les petits qui crèvent. Défendre les travailleurs, c'est un défi pour la ville. Les services sociaux ont été diminués tandis qu'il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide. Il faut aussi des transports qui correspondent aux problématiques quotidiennes."

Le premier tour des municipales se tient le 15 mars prochain. A Issoudun, deux autres candidats sont en lice : le maire sortant André Laignel et Christopher Albarao, soutenu par la droite issoldunoise.