Municipales à Joigny : Nicolas Soret élu, la commune reste à gauche

À Joigny (Yonne), Nicolas Soret, premier adjoint du maire sortant, candidat divers gauche, a été élu dimanche soir au premier tour des élections municipales avec 55,07%. En deuxième position Jean-Michel Haudiquet (divers droite) a obtenu 24,87%. La liste menée par Christophe Delaunay (sans étiquette) a rassemblé 20,04% des suffrages exprimés. L'élection de Nicolas Soret est "une prime à la continuité" reconnaît le futur maire de Joigny.

"Je me réjouis évidemment de cette victoire même si elle est acquise dans un contexte extrêmement particulier" - Nicolas Soret, futur maire de Joigny

La continuité à Joigny

Dans un message sur Facebook, Nicolas Soret a remercié le maire sortant, "Bernard Moraine, notre Maire, mon ami". "C'est la continuité avec la même équipe, la même politique qui a été validée par les habitantes et habitants de le ville de Joigny et je m'en réjouis. En 2014, nous n'avions pas franchi la marche au premier tour et on avait même été élus avec une majorité relative de 49%. Je me réjouis évidemment de cette victoire même si elle est acquise dans un contexte extrêmement particulier, on n'aura même pas le temps de la savourer parce que nous avons beaucoup de choses qui nous attendent pour assurer la continuité des services publics."