Municipales à Joigny : un enjeu social important dans la troisième ville de l'Yonne

Cette ville de 9.500 habitants à mi-chemin entre Auxerre et Sens est la troisième commune la plus peuplée de l'Yonne. C'est aussi celle qui a le taux de pauvreté le plus élevé des villes de l'Yonne, 29% des adultes y vivent avec moins de 1.000 euros par mois (source INSEE 2016).