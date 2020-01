Municipales à Joué-les-Tours : le Rassemblement National n'aura visiblement pas de candidat

Joué-lès-Tours, France

Pour les élections municipales à Joué-les-Tours, deuxième ville du département d'Indre-et-Loire, il n'y aura sans doute pas de candidat ou de candidate du Rassemblement National. La conseillère municipale RN de Joué-les-Tours, Véronique Péan, ne souhaite pas se représenter. "Je constate que je n'ai pas le temps, la disponibilité nécessaire pour conduire une action politique. C'est sage et honorable de le reconnaître". Véronique Péan, conseillère régionale jusqu'en 2021, explique "qu'elle souhaite laisser la place aux jeunes, et renvoie aux instances départementales du RN, la décision de présenter ou pas un candidat ou une candidate."

Le Rassemblement National (Front National à l'époque) avait recueilli plus de 18% des voix au premier Tour en 2014, et près de 12% au second.

Elle était seule

Jean-Pierre Sanchez, ancien compagnon de route de Véronique Péan au conseil municipal de Joué-les-Tours, a une autre lecture de la situation actuelle. Pour lui, "Véronique Péan était seule. Personne n'a voulu la suivre". Jean-Pierre Sanchez, désormais membre de Debout la France, explique qu'il a rencontré Véronique Péan en mai 2019 en vue d'une alliance, mais que cette dernière n'a tendu aucune main.