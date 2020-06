Municipales à Jumilhac-le-Grand : une triangulaire après un quart de siècle de gestion à gauche

Les 920 électeurs de Jumilhac-le-Grand devront choisir pour la première entre trois listes le 28 juin. La gauche, majoritaire depuis 25 ans, est poussée au second tour par un artisan qui se dit gaulliste, et une liste emmenée par l'habituel adversaire de droite

L'issue de l'élection municipale n'a sans doute jamais été aussi incertaine à Jumilhac-le-Grand, après une succession de maires socialistes ou apparentés pendant 25 ans. Lors du premier tour le 15 mars, la maire sortante Annick Maurussane (divers-gauche) est arrivée en tête avec 39,1% des voix, mais son avance est minuscule sur Patrick Meynier. Cet artisan qui se dit gaulliste arrive deuxième, avec 38,46% des suffrages. Le troisième du premier tour est Jean-Marc Buisson, candidat malheureux depuis 25 ans et longtemps adhérent au parti Les Républicains. Jean-Marc Buisson avait raté la majorité de 17 voix en 2014, mais le 15 mars dernier il n'a obtenu que 22,43%.

Une municipalité à gauche depuis un quart de siècle

La maire sortante Annick Maurussane n'est pas adhérente au PS, mais le conseiller départemental socialiste Michel Karp, maire pendant deux mandats jusqu'en 2008, est sur sa liste. Annick Maurussane était aussi première adjointe d'Yves Congé après sa victoire en 2014, avant de lui succéder en 2015 quand il a démissionné pour raisons de santé.

En 2020 comme en 2014, le scrutin à Jumilhac ne permet plus le panachage, mais cette fois les Jumilhacois n'ont pas assisté à un nouveau duel droite-gauche. Patrick Meynier a provoqué une triangulaire en se présentant pour la première fois en tête de liste. Le 15 mars dernier, il n'a manqué que quatre voix à l'ancien président de la CAPEB et de la Chambre de métiers pour égaler la sortante Patrick Maurussane. Depuis ce premier tour, Jean-Marc Buisson a reçu quelques coups de fil de ses amis de droite, lui suggérant de "faire battre les sortants socialistes", mais il maintient sa liste au second tour et l'explique : "Patrick Meynier n'a même pas pris contact avec moi. Alors _s'il n'y a pas de fusion je me maintiens_"

