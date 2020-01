Municipales à Kolbsheim : fin de lutte contre le GCO pour Dany Karcher

On part en campagne, épisode 5. Dany Karcher, maire de Kolbsheim depuis 2001, a consacré ses trois mandats à la lutte contre le GCO. Il rendra son écharpe tricolore en mars prochain, mais assure que ce n'est pas à cause du projet d'autoroute.

Kolbsheim, France

"Lorsque je me suis présenté pour un troisième mandat, j'avais dit que ce serait le dernier." Dany Karcher, maire de Kolbsheim depuis 2001, rend son écharpe en mars prochain. Pas de quatrième mandat pour l'élu, qui préfère passer la main : "C'est important que d'autres gens s'y collent", souligne-t-il.

Dany Karcher ne sera donc plus en première ligne de la lutte contre le GCO (grand contournement ouest) de Strasbourg, un projet polémique vieux de 50 ans. Et s'il ne "part pas à cause du GCO", Dany Karcher précise que "tout ce que j'ai vécu autour de ce projet me fait peut-être moins regretter. Si les ministres me disent "Vous comprenez, un ministre ça ne fait pas tout", que peut faire le petit maire de Kolbsheim ..." s'interroge l'élu.

Les banderoles anti-GCO sont toujours accrochées sur la façade de la mairie de Kolbsheim (janvier 2020) © Radio France - Margot Turgy

"Un village gaulois qui résiste à l'envahisseur"

Reportage à Kolbsheim, où le maire Dany Karcher a décidé de ne pas se représenter Copier

Mais Dany Karcher part l'esprit tranquille : "Je ne pense pas qu'à Kolbsheim on puisse constituer une liste pro-GCO". D'ailleurs, pour qualifier sa commune, il utilise une référence bien connue : "Notre village est souvent décrit comme le village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur." C'est ici qu'une ZAD s'était constituée pour lutter contre le GCO. Elle a été évacuée en septembre 2018.