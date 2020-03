Municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue : la permanence du candidat Matthieu Moretti a été "vandalisée"

La permanence électorale de Matthieu Moretti candidat aux élections municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue a été la cible de vandales dans la nuit de samedi à dimanche. Des tags et des affiches "infamants" ont été découverts sur place. Le local a été remis en état et le candidat a déposé plainte.

Une nouvelle permanence électorale a été prise pour cible en Vaucluse. Il s'agit cette fois du local de campagne de Matthieu Moretti candidat à l'Isle-sur-la-Sorgue. Des tags et affiches qualifiés "d'infamants" par l'entourage du candidat ont été retrouvés sur place dimanche matin à l'ouverture de la permanence. Des inscriptions "très politisées et anti-Macron" nous explique un proche collaborateur dans l'incompréhension "alors que le candidat n'a rien à voir avec le parti présidentiel et qu'il mène une liste de large rassemblement."

Des individus lâches et dénués de valeurs : Matthieu Moretti

Matthieu Moretti justement dénonce dans un communiqué "la tournure nauséabonde que prend la campagne localement. Notre candidature est désormais la cible d'individus sans scrupules, lâches et dénués de valeurs et de principes démocratiques et républicains" réagit Matthieu Moretti. Il a déposé plainte auprès de la Gendarmerie et la façade de la permanence a été nettoyée depuis.

Réunion annulée à cause du Coronavirus

Le candidat de la liste "En Action Pour l'Isle" a par ailleurs décidé d'annuler sa prochaine réunion publique prévue le 9 mars à la salle des fêtes. Motif : le risque épidémique lié au Coronavirus. Matthieu Moretti explique : "Nous ne tenons pas à faire courir le moindre risque de contamination aux habitants. cette décision n'a pas pour objectif d'amplifier le sentiment d'inquiétude et de créer un phénomène anxiogène, bien au contraire."