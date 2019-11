Municipales à l'Isle-sur-la-Sorgue : Matthieu Moretti s'engage "pour changer de cap"

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

A la question, pourquoi vous lancez-vous dans cette bataille électorale, Matthieu Moretti avoue "j'ai un attachement viscéral pour cette ville où j'ai grandi et où je me suis toujours beaucoup investi." A 54 ans, le proviseur du collège Jean Bouin (depuis 2012) a donc décidé de faire le pas en prenant la tête d'une liste de rassemblement baptisée "En action pour l'Isle", bien déterminé à en finir avec "10 ans d'immobilisme." Matthieu Moretti a déjà une expérience municipale pour avoir été adjoint au Maire en charge de l'urbanisme (entre 1995 et 2001) puis conseiller municipal d'opposition entre 2001 et 2008.

Nous avons besoin de changer de cap" : Matthieu Moretti

Pour lui, la ville jouit d'une image de marque qui ne correspond pas à la réalité du quotidien de ses habitants. Et de pointer du doigt "17% de taux de chomage, 18% de taux de pauvreté, des commerces en difficulté, des problèmes d'accès au logement et aux terrains pour les entreprises, d'énormes problèmes de circulation etc." Matthieu Moretti et sa liste de rassemblement promettent "un changement de cap radical" pour coller à la réalité économique et sociologique de la ville. Il place "le développement durable de la commune" au coeur de son programme et il promet : "en cas de victoire, je me mettrai en disponibilité de l'Education Nationale pour assumer pleinement mes responsabilités." Sur sa route vers la Mairie, il devra d'abord croiser le fer avec ses adversaires et notamment, le Maire sortant Pierre Gonzalvès, bien décidé à défendre son bilan et ses projets...

Matthieu Moretti : "Derrière l'image, la réalité n'est pas brillante pour les habitants." Copier