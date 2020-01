Municipales : à La Châtre, Patricia Darré et Bruno Villatte fusionnent leurs listes

La Châtre, France

C'est un moment important à moins de deux mois du premier tour des élections municipales. À La Châtre, trois listes étaient jusque là dans la course : celle du maire sortant Patrick Judalet, celle de Patricia Darré et celle de Bruno Villatte. Ces deux derniers ont décidé d'unir leurs forces et de fusionner. Désormais, c'est Patricia Darré qui mènera la liste. Leur liste s'appelle "Reussir ensemble pour La Châtre" et reste sans étiquette.

Un rapprochement qu'on avait déjà remarqué sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de sa campagne, Bruno Villatte avait partagé des prises de position de Patricia Darré, notamment concernant les doutes autour de l'avenir de l'hôpital de La Châtre.

C'est à ce moment que la rencontre entre les deux candidats s'est faite. Ils se sont aperçus qu'ils défendaient des idées communes. "Patricia Darré a une notoriété nationale qui peut amener du monde à La Châtre. C'est normal qu'elle soit tête de liste. Moi j'ai une connaissance de la politique, une connaissance des dossiers. Nous sommes complémentaires", explique Bruno Villatte. Lequel avait démissionné de son poste d'adjoint au maire en 2017, pour montrer son désaccord avec la politique menée par le maire.