Municipales à La Roche-sur-Yon : LREM soutient le maire sortant Luc Bouard

La Roche-sur-Yon, France

Le maire de La Roche-sur-Yon peut compter sur le soutien de la République en marche pour les élections municipales de mars 2020. Mercredi soir, le bureau exécutif de LREM a décidé de ne pas désigner de candidat contre Luc Bouard, élu en 2014 sous la bannière UMP-UDI-Modem. Le maire de La Roche a depuis quitté le parti Les Républicains (ex-UMP), c'était en juin dernier au lendemain de la défaite aux élections Européennes. Au même moment, avec 71 autres maires et élus de droite et du centre, il signait dans le JDD une tribune pour soutenir Emmanuel Macron.

Proche de Bruno Le Maire

Luc Bouard qui a commencé à militer au RPR en 1995, a soutenu Bruno Le Maire lors de la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017. Il a ensuite apporté son soutien au candidat désigné François Fillon avant de le lâcher (comme 100 autres élus) suite aux révélations et aux scandales qui entouraient la campagne électorale. Pour le second tour, le maire de La Roche-sur-Yon a ensuite choisi de soutenir Emmanuel Macron et il n'a cessé depuis de montrer des signes de "Macron-compatibilité".

Une candidate à l'investiture

La décision du bureau exécutif de LREM ne fait pas que des heureux à La Roche-sur-Yon, Delphine Berthelot, "une marcheuse historique" avait annoncé sa candidature l'investiture il y a quelques mois. Aujourd'hui, la référente de LREM en Vendée assume, selon Béatrice Saillard le parti a fait "le choix de l'expérience".