Municipales à la Rochelle : Bruno Léal annonce son soutien à Olivier Falorni

c'est un ralliement qui pourrait bien compter au second tour des municipales à La Rochelle, le candidat de la droite et du centre ,Bruno Léal vient d'annoncer dans un communiqué son soutien au candidat divers gauche Olivier Falorni, arrivé en tête du premier tour devant, Jean-François Fountaine, le maire sortant.

"Olivier Falorni est aujourd'hui le plus à même de porter le devenir de La Rochelle"

Bruno Léal n'était pas en mesure de se maintenir au second tour, il n' avait totalisé que 7,78% des suffrages le 15 mars, il a donc décidé de soutenir Olivier Falorni au second tour, le candidat qui a devancé d'une courte tête , Jean-François Fountaine le maire sortant. Moins d'un point séparait les deux candidats (32,26% contre 32,61%). Dans un communiqué adressé ce samedi à la presse Bruno Léal explique avoir rencontré les deux candidats pour tenter un rapprochement et annonce "estimant qu'Olivier Falorni est aujourd'hui le plus à même de porter le devenir de La Rochelle, je lui apporte mon vote et mon soutien"

Un soutien qui sonne comme une difficulté de plus pour Jean-françois Fountaine, laché par les écologistes emmenés par Jean-Marc Soubeste qui avait rassemblé 16.7% des voix au premier tour.