Municipales à La Rochelle : Jean-François Fountaine et Olivier Falorni au coude à coude

Jean-François Fountaine (29%) et Olivier Falorni (28%) sont au coude à coude dans le sondage Ipsos pour France Bleu La Rochelle et le quotidien Sud-Ouest. Un seul point sépare les deux principaux candidats dans les intentions de vote au premier tour des municipales, le 15 mars.

La Rochelle, France

C'est un sondage qui donne le coup d'envoi de la campagne des municipales à La Rochelle, et qui annonce que les résultats seront surement très serrés. Selon l'étude Ipsos, pour France Bleu La Rochelle et Sud-Ouest, un seul petit point sépare, dans les intentions de vote, la liste conduite par le député Olivier Falorni, soutenue par le Parti Radical de Gauche, et celle du maire sortant Jean-François Fountaine, soutenue par La République en Marche et le Parti Socialiste. Ce dernier recueille 29% des intentions de vote contre 28% à son principal rival.

Vers une triangulaire ?

D’après l’enquête Ipsos, une seule autre liste franchirait la barre des 10% et pourrait donc se maintenir au deuxième tour. Il s'agit de celle conduite par Jean-Marc Soubeste, et soutenue par Europe Ecologie Les Verts, créditée de 16% des intentions de vote. L'environnement étant l'une des deux principales préoccupations affichées par les 600 Rochelais interrogés par Ipsos. La première étant la circulation et le stationnement en ville. 68% d'entre eux se disent globalement satisfaits du travail accompli par la municipalité depuis six ans.

Les intentions de vote pour les autres candidats :

Liste Antoine Colin, soutenue par Force Ouvrière : 2%

Liste soutenue par la France Insoumise : 7%

Liste Bruno Léal, soutenue par les républicains : 9%

Liste Patrick Auzou, soutenue par le Rassemblement national : 6%

Liste Jaouad El Marbouh, soutenue par le Mouvement citoyen rochelais : 3%

Les principales réactions à ce sondage sont à retrouver, ce samedi, dans le quotidien Sud-Ouest et sur l'antenne de France Bleu La Rochelle