Municipales à La Teste-de-Buch : Patrick Davet promet de revoir tous les projets immobiliers de la commune

C'est un divers-droite qui détrône un divers-droite lors d'une triangulaire. Dimanche soir Patrick Davet a obtenu 44 % des suffrages, Jean-Jacques Eroles 38% et l'écologiste Valentin Deiss 17 %.

Cette élection s'est sans doute jouée sur les questions d'urbanisme. En moins de 10 ans le centre-ville de la Teste-de-Buch s'est transformé. Les immeubles ont poussés et certains habitants ne reconnaissent plus leur commune.

De nombreux habitants reprochaient à Jean-Jacques Eroles sa frénésie de construction. Dernier projet en date : 150 logements sur le site de l’ancien camping Cap du Mount à l’entrée de Cazaux.

Jean-Jacques Eroles le bâtisseur, roi du béton et ami des promoteurs, en centre-ville de nombreux habitants n'en pouvaient plus et ils l'ont fait savoir dans les urnes. "Je marche en ville et je suis entouré de béton. Quand je suis arrivé ici il y a quelques années c'était une ambiance de village. Aujourd'hui c'est fini" déplore un habitant croisé à deux pas de la mairie.

On va reprendre tous les dossiers

- Patrick Davet

La Teste-de-Buch a besoin d'une charte architecturale. C'était la promesse de campagne de Patrick Davet. Il promet de convoquer les bailleurs sociaux et les promoteurs pour tous les projets immobiliers en cours.