Municipales à La Trinité: le grand oral des candidats sur France Bleu Azur

La Trinité, France

Ils étaient trois autour de la tables pour l'épisode 1 du Grand Oral de France Bleu Azur. Isabelle Martello des LR, Ladislas Polski du MRC et Philippe Carlin du RN. Trois candidats pour un poste de maire, l'actuel premier magistrat ne se représentant pas. Quatre thèmes ont été abordés: les commerces du centre ville, le logement et l'urbanisme, les transports et la politique culturelle de La Trinité. Revivez un débat vif autour de sujets de la vie quotidienne.