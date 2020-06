Municipales à Lanton : un scrutin sous haute surveillance

Cette semaine la préfecture a fixé les règles : port du masque obligatoire pour les électeurs, nombre limité de personnes dans les bureaux de vote et gel hydroalcoolique à l'entrée. Les communes ont reçu des kits de protection et tout est place pour que les girondins puissent aller voter sans crainte. Illustration à Lanton sur le Bassin d'Arcachon où la maire sortante Marie Larrue est en ballottage favorable face à Jean-Charles Perucho.

Le directeur général adjoint de la mairie prépare ce scrutin depuis plusieurs jours. Antoine Le Ny a longuement étudié le protocole. En passant devant un bureau ce vendredi matin il montre avec fierté un important stock de masques, de visières, de gels et de stylos réservés au vote. Dimanche tout le monde sera sur le pont.

On a mobilisé 70 personnes pour ce deuxième tour. Parmi eux on a nommé des agents Covid pour faire respecter les règles de distanciation

- Antoine Le Ny

Dans les 6 bureaux de vote de Lanton il y aura deux files matérialisées au sol pour accéder à l'isoloir, l'une d'elle, prioritaire, sera réservée aux personnes âgées. L'organisation sera réglementée jusqu'au soir, au moment du dépouillement : "les membres du bureau et les scrutateurs seront masqués et éloignés d'un mètre" explique Antoine Le Ny. "Autour de la table on aura un cordon sanitaire pour que le public puisse assister aux opérations sans trop s'approcher non plus."