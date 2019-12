Après un nouveau vote ce samedi, Didier Pillon adjoint à la mairie de Laval en charge de la Culture reprend officiellement la tête de la campagne pour les municipales 2020. Il remplace le maire sortant François Zocchetto dans la tourmante suite à des accusations de violences sexuelles et sexistes.

Municipales à Laval : Didier Pillon reprend la tête de la liste de la Droite et du Centre

Didier Pillon reprend la tête de la liste de la Droite et du Centre pour les Municipales de 2020 à Laval.

Laval, France

Didier Pillon a été choisi à l'unanimité, ce samedi 7 décembre 2019, pour succéder à l’actuel maire de Laval François Zocchetto, il menera la liste de la Droite et du Centre aux municipales de mars 2020. François Zocchetto s'est retiré de la campagne ce lundi, accusé de violences sexuelles et sexistes.

Ce mercredi soir, une réunion s'était tenue à Laval entre les élus de l'actuelle majorité pour tenter de désigner celui qui mènera la liste après le renoncement de François Zocchetto. Didier Pillon était arrivé en tête avec 34 voix, devant la conseillère régionale Samia Soultani (LR) et ses 31 voix, et le premier adjoint en charge de l'urbanisme, Xavier Dubourg et 27 voix.