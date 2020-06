Municipales à Laval : Didier Pillon souhaite "une opération cahiers de vacances" cet été

La crise de la Covid-19 a fait évoluer les programmes des candidats aux élections municipales. Mais s'ils ont évolué, ils ne sont pas bouleversés. Le candidat de la majorité sortante, Didier Pillon (Laval Passionnément) a répété son engagement d'investir près de 60 millions d'euros pour la ville de Laval sur les six prochaines années en cas d'élection. Tout comme celui de ne pas augmenter les impôts. Ce lundi, la tête de liste et plusieurs membres de son équipe ont tenu une conférence de presse pour revenir sur certains aspects du programme de Laval Passionnément.

120 caméras de surveillance

Après une enquête en ligne, via un formulaire, lancée pendant le confinement auprès des habitants de Laval (648 réponses), Didier Pillon a dressé une liste de quatre thèmes d'actions prioritaires dont celui du cadre de vie et de la proximité. Il a ainsi rappelé sa volonté de déployer un peu plus la vidéo-protection dans la ville, en passant de 60 à 120 caméras. Elles seront installées en particulier autour des maisons de quartiers et des équipements sportifs. Le candidat souhaite également qu'à la fin des six prochaines années, la totalité des trottoirs soient refaits0, c'est à dire 60%. "Cela permettrait une circulation plus harmonieuse des piétons et plus facile pour les personnes à mobilité réduite" explique Didier Pillon.

Des cahiers de vacances

Si les élèves lavallois reprennent progressivement mais partiellement le chemin de l'école, Didier Pillon, en cas d'élection souhaiterait la tenue d'une "opération cahiers de vacances" cet été. Ils seraient disponibles dans les maisons de quartiers et les accueils de loisirs par exemple. "Ce serait un soutien gratuit pour les familles qui le demanderaient. On regarde l'été de manière un peu différente cette année, pour déjà préparer la rentrée" développe Marie-Cécile Clavreul, actuelle adjointe à l'éducation et colistière Laval Passionnément.