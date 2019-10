Municipales à Laval : "Fédérer des compétences avec une équipe renouvelée" pour le maire sortant François Zocchetto

Laval, France

. r"Laval pour vous". C'est l'intitulé (pas forcément définitif), du futur projet municipal du maire sortant de Laval François Zocchetto qui a ce lundi matin présenté les grandes lignes de sa candidature à un second mandat.

Une liste renouvelée mais de "compétences"

Si le casting de la future liste municipale de François Zocchetto n'est pas encore connu et bouclé, le maire de Laval souhaite rendre hommage aux adjoints et conseillers municipaux qui sont encore à l'œuvre jusqu'à l'élection du mois de mars. "Ils ont travaillé sans relâche, activement. Personne n'a démérité" explique l'élu. Plusieurs membres de la majorité lui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne souhaitaient pas faire partie de la prochaine équipe municipale, si François Zocchetto (UDI) briguait un second mandat. "Je souhaite une liste de compétences et pas de partis politiques" poursuit-il. Quid du parti La République En Marche à Laval ? Certains adhérents font partis de l'équipe actuelle, comme Béatrice Mottier, adjointe à l'attractivité, l'innovation et la prospective. "Je veux une liste ouverte. Il n'y a pas que LREM" déclare François Zocchetto. Ce dernier annoncera sa liste définitive au mois de janvier.

"Nous avions dit ce que nous voulions faire, nous avons fait ce que nous avions dit" - François Zochetto le maire de Laval (UDI)

Priorité environnementale

C'est le premier des cinq engagements présentés ce lundi par François Zocchetto. "La priorité environnementale n'est pas qu'une figure de style" estime-t-il. Les projets d'aménagement de la place du 11 novembre, le triangle de Verdun et la future concertation sur la place du vélo dans le centre-ville sont lancés et le maire compte bien les mener à terme après l'élection de mars 2020. "Je ne serais pas le maire qui laisse le centre-ville en jachère". Ainsi, le 21 octobre prochain un atelier sera organisé avec l'association Place au Vélo. François Zocchetto se dit aussi sensible à la récente proposition du parti Europe-Écologie-Les Verts de rendre gratuit les transports en commun le samedi.

à lire aussi Municipales à Laval : Europe Écologie les Verts choisit un binôme et joue la carte du rassemblement

"Les préoccupations du quotidien"

À Laval, si certains en doutaient encore, la campagne électorale est lancée. Le maire sortant souhaite axer cette dernière sur les préoccupations du quotidien. "Nous achevons un mandat avec des grands projets. Il nous faut maintenant insister sur le quotidien, pour répondre aux mieux aux besoins des habitants. Comment cohabiter ? Comment se partager l'espace public ? Comment faire rayonner Laval" déclare François Zocchetto. Maintenir la baisse de 10% des impôts à Laval comme cela a été le cas pendant l'actuel mandat sera également une des lignes directrices de la campagne du maire sortant.

à lire aussi François Zocchetto sera bien candidat de nouveau aux municipales à Laval en 2020

100 jours pour convaincre

Pour "donner la parole" aux citoyens, François Zocchetto et son équipe organiseront dans les prochaines semaines plusieurs ateliers citoyens (à l'image de ceux qui se sont tenus pour l'aménagement de la place du 11 novembre) sur différentes thématiques. Un site internet va être aussi créé. Les habitants pourront y écrire leur proposition et consulter des enquêtes sur l'urbanisme.