Municipales à Laval : malgré la crise sanitaire, "la démocratie doit vivre" estime Florian Bercault

Comment aller à la rencontre des Mayennais pendant la campagne électorale des municipales dans le contexte sanitaire que l'on connaît ? C'est l'équation des candidats avant le second tour des élections, le 28 juin prochain. À Laval, Florian Bercault candidat de la gauche (Demain Laval Ensemble Écologique et Solidaire) lance des "points rencontres", au pied des immeubles, devant les maisons de quartiers par exemple. Avec ses colistiers, ils inviteront les Lavallois à discuter masqués, avec du gel hydroalcoolique à disposition. Et pour rassurer la population et échanger en toute sécurité, Florian Bercault est épaulé par un sapeur-pompier retraité : Georges Hoyaux.

"J'ai occupé pendant ma carrière le service prévision du Sdis 53 qui était en charge de la préparation des interventions, avec des plans particuliers, des consignes et leur édiction, donc mes connaissances et ma rigueur ont fait que Florian a pensé à moi, pour organiser sur les rencontres publiques, que l'on va avoir une sensibilisation de nos personnels et la mise en place des gestes barrières. L'épidémie de coronavirus est entrain de diminuer mais il faut garder de bonnes habitudes. Et cela permettra, peut-être, à des gens qui n'oseraient pas venir à notre rencontre de le faire" explique Georges Hoyau.

"de la nonchalance" ?

Arrivé en deuxième position au premier tour de ces élections municipales à Laval Florian Bercault (33,8%) bat la campagne du second tour avec l'ancienne tête de liste écologiste Isabelle Eymon (17,6%). Leurs listes ont fusionné au lendemain du 15 mars. Le programme de la gauche tient notamment en dix engagements. Le réaménagement du cœur de ville, l'expérimentation des TUL gratuits le week-end. Sur la question des déplacements d'ailleurs, Florian Bercault souhaite un plan de cinq millions d'euros co-financé avec Laval Agglo pour la création de pistes cyclables. Le candidat de Demain Laval Ensemble Écologique et Solidaire dénonce la "nonchalance" de municipalité actuelle sur le sujet. Cette dernière a présenté il y a quelques jours un programme d'extension des pistes cyclables. "Les Lavallois ne sont pas dupes sur la crédibilité de l'équipe sortante à mettre en place les mesures qu'elle annonce" déclare la tête de liste.

Parmi les autres engagements de campagne, Demain Laval Ensemble Écologique et Solidaire, a rappelé sa volonté de ne pas augmenter les impôts locaux. Concernant la santé, Florian Bercault souhaite, en cas d'élections, étudier la piste du salariat des médecins par la ville mais pas forcément en créant parallèlement de nouvelles structures.