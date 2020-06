Municipales à Laval : l'implication du député PS Guillaume Garot irrite les candidats de droite et du centre

La campagne du second tour des élections municipales à Laval se tend. Le candidat de la droite et du centre, Didier Pillon, accuse son adversaire Florian Bercault, tête de liste PS-Ecolos, de ne pas être au service de la ville mais au service des ambitions d'un homme, le député PS Guillaume Garot.

Voilà un homme un peu trop dans la lumière, un peu trop populaire pour la liste de la droite et du centre qui sent peut-être la campagne lui échapper à moins de deux semaines du scrutin.

Une escroquerie intellectuelle, Samia Soultani, co-listière LR de Didier Pillon

Garot sur les affiches, Garot sur les tracts, Garot sur le terrain avec Florian Bercault. Partout, tout le temps. Mais le député socialiste n'est pas en position éligible. Il se comporte donc comme une nounou dit-on dans l'équipe de Didier Pillon : "on voit sur les affiches monsieur Bercault, madame Eymon et monsieur Garot, ensemble, et même si ça l'intéresse ce dernier ne sera jamais aux affaires de la ville. Il a été maire et il a quitté ensuite Laval. Il ne sera jamais aux affaires".

Samia Soultani, vice-présidente LR de la Région Pays de la Loire, co-listière de Didier Pillon, se montre encore plus virulente : "c'est une escroquerie intellectuelle. On mène les électeurs en erreur en leur faisant croire que Guillaume Garot alors qu'il ne le sera pas. C'est prendre les Lavallois pour ce qu'ils ne sont pas, ils sont intelligents. La méconnaissance du territoire de Florian Bercault fait qu'il se repose beaucoup sur Guillaume Garot, en effet très connu ici. Quand on se présente, il faut assumer. Quand on est tête de liste, il faut assumer".

Il y a beaucoup d'agressivité dans la campagne de la droite, Guillaume Garot

Contacté, Florian Bercault n'a pas souhaité s'étendre sur ces propos : "j'ai une équipe compétente, un projet, les calomnies, les petites phrases, les fake news, ce n'est pas pour moi" confie-t-il insistant sur son rôle leader dans cette campagne et se disant fier de pouvoir compter sur l'expérience de l'ancien ministre de François Hollande.

Guillaume Garot, lui, balaie les attaques de ses adversaires : "je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité dans la campagne de la municipalité sortante. Florian et son équipe ne sont pas dans les attaques, pas du tout, jamais, ils sont dans les propositions".

Il y a quand même une chose qui rapproche les deux camps, c'est la crainte d'une nouvelle et forte abstention le 28 juin prochain. La pandémie de Covid-19 et le confinement ont cassé la dynamique. Les électrices et électeurs, enfin libérés, ont l'esprit ailleurs. L'été, les vacances, la famille, les amis. Loin, très loin des querelles partisanes.