Municipales à Laval : la vie (un peu) chamboulée de la famille de Didier Pillon

Isabelle et Alexandre Pillon, l'épouse et le fils de Didier Pillon

Laval, France

70 militants et sympathisants de la liste Laval Passionnément, ont participé à l'inauguration de la permanence ce mardi) soir. Certains portaient une écharpe verte, à côté de la tête de liste Didier Pillon pour les élections municipales (15-22 mars). Didier Pillon désigné par un vote au pied levé au mois de décembre après le renoncement brutal du maire actuel François Zocchetto.

Rien ne prédestinait Didier Pillon à être candidat à la mairie de Laval il y a encore quelques semaines. Sa vie pourrait changer dans les prochains mois. Elle changera déjà dans les prochaines semaines avec la campagne électorale pour lui et sa famille. Isabelle Pillon, son épouse depuis 40 ans, n'avait d'ailleurs pas imaginé une seconde que l'année 2020 serait aussi politique pour son mari. Son agenda jusqu'au 1er tour sera très chargé, peut-être même l'agenda des six ans à venir. Cela veut dire beaucoup de sacrifices familiaux. "Et oui il faut l'accepter. Je le sais. Mais il n'y aura pas de problème. Je serai là comme une épaule pour Didier lorsqu'il y aura des moments de doutes par exemple" explique Isabelle Pillon. "Je vais vivre ça avec passion à côté de lui" termine-t-elle.

Mardi soir, le fils de Didier Pillon, Alexandre est apparu à la permanence de campagne, carrefour aux toiles provoquant quelques larmes de joie du candidat à la mairie de Laval. Un fils lui aussi un peu surpris par la tournure des événements. "Il n'avait pas forcément eu les opportunités avant. Et là ça lui arrive dans sa ville de cœur, la ville de Laval. Celle où il a toujours été. De le voir heureux autour de ses collaborateurs, c'est une grande fierté. Je suis content pour lui" explique le fiston. Alexandre, un entraîneur de chevaux de course en région parisienne, qui aidera au maximum son père à passer petit à petit les obstacles.

Des personnalités au soutien

En marge de l'inauguration de sa permanence, Didier Pillon a fait le point sur le casting quasi-bouclé de sa liste. L'actuel adjoint à la culture a expliqué qu'il gardait la moitié des co-listiers de l'équipe de François Zocchetto et que donc l'autre moitié serait composée de nouvelles personnes. D'après les informations de France Bleu Mayenne, James Charbonnier le patron d'Emmaüs 53 a été contacté pour intégrer la liste de Didier Pillon mais aussi une personnalité du monde sportif lavallois. Son nom devrait être annoncé dans les prochains jours.