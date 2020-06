Municipales à Laval : le candidat de la majorité sortante dévoile les résultats de son enquête post-Covid-19

"On n’a pas arrêté de travailler (...), le confinement a été une période très chargée" explique Didier Pillon ce mardi midi, attablé à la terrasse d'un café du centre-ville de Laval où il a convié la presse locale. Un lieu évidemment pas choisi au hasard en ce 2 juin, jour de la réouverture officielle des bars et des restaurants dans la France du déconfinement. Le candidat de la majorité sortante, soutenu par l'UDI, Les Républicains et La République En Marche, a d'abord rappelé son travail pendant le confinement en tant qu'actuel adjoint à la culture et en ayant récemment récupéré la compétence sur les commerces. Puis Didier Pillon a endossé à nouveau son costume de candidat aux élections municipales à Laval en présentant les résultats d'une enquête lancée par son équipe Laval Passionnément il y a plusieurs semaines.

648 réponses

Ce questionnaire en ligne, disponible sur le site internet de campagne du candidat, avait pour but de connaître plus précisément les attentes des habitants de Laval. Qu'attendent-ils de leur maire et de leurs élus ? Qu'attendent-ils d'une municipalité au regard de la crise sanitaire que le pays traverse ? Au total, 648 internautes ont répondu au questionnaire du candidat. "Des Lavallois bien sûr, mais aussi des gens originaires de la ville mais qui aujourd'hui vivent à Paris par exemple". Des résultats de ce questionnaire, Didier Pillon a dégagé quatre thèmes majeurs qu'il compte décliner, avec son équipe, pendant la campagne électorale jusqu'au second tour du 28 juin : le cadre de vie et le quotidien, l'économie et l'emploi, la solidarité et la santé, et enfin la famille.

Les Lavallois pas prêts à lâcher la voiture ?

Invités à s'exprimer sur la place du vélo, leurs manière de consommer, l'envie ou pas de s'engager dans des chaînes de solidarité, les internautes ont pu formuler des réponses tout à fait surprenantes d'après Didier Pillon. "À la question : cette crise va-t-elle faire évoluer vos habitudes de déplacement ? Et bien 60% des gens ont dit non et qu'ils utiliseraient la voiture. Peut-être parce qu'ils ont peur, peut-être parce que c'est pratique et qu'ils ne vivent pas dans le centre-ville. Donc nous notre rôle c'est de ne pas opposer les transports doux avec la voiture, mais de les faire cohabiter. Je suis toujours dans la culture du ET pas dans la culture du OU" déclare le candidat.

Autre thèmes abordés dans le questionnaire : l'engagement bénévole et les modes de consommation. À la question : "à la sortie de la crise sanitaire, allez-vous changer vos habitudes de consommation ?" Plus d'un tiers des Lavallois qui se sont exprimés ont répondu non. 58% se disent prêts à davantage utiliser les circuits-courts. "Est-ce que demain vous seriez prêts à être engagés dans une chaîne de solidarité ?" 76,8% des internautes ont répondu oui.