Municipales : à Laval les écolos fusionnent avec la liste de Florian Bercault (Demain Laval Ensemble)

La liste de Florian Bercault (Demain Laval Ensemble, soutenue par le PS) et celle d'Isabelle Eymon (Laval Écologique et Solidaire) fusionnent, sans surprise, pour le second tour des élections municipales à Laval. La gauche lavalloise avance donc rassemblée.

Les discussions ont eu lieu dès dimanche soir, juste après les résultats du premier tour des élections municipales à Laval. Pour rappel : il donnait en tête la liste Laval Passionnément de Didier Pillon (soutenu par LREM - LR et UDI) à 40,8%, Florian Bercault à gauche et sa liste Demain Laval Ensemble (soutenue par le Parti Socialiste) avec 33,8%. Derrière, Isabelle Eymon (Laval Écologique et Solidaire) avec 17,6%. Les deux derniers candidats (Jean Michel Cadenas pour le Rassemblement National et Martine Amelin pour Lutte Ouvrière ayant obtenu moins de 10% des voix).

Ce lundi, les équipes de Florian Bercault et celles d'Isabelle Eymon ont donc trouvé un accord pour fusionner leurs listes. Ils ont jusqu'à ce mardi midi pour la déposer en préfecture avant le second tour ... si second tour il y a. Rien n’est moins sûr avec l'épidémie du coronavirus. Au regard des résultats de ce premier tour, Isabelle Eymon (Laval Écologique et Solidaire) apparaissait en position de force, pouvant jouer le rôle d'arbitre entre Didier Pillon qui n'a presque pas de report de voix et la gauche de Florian Bercault.

Leur alliance n'est finalement pas une surprise. Cette fusion est au pro rata des résultats du premier tour indique la tête de liste Demain Laval Ensemble. C'est à dire que 17% des 43 colistiers de la nouvelle liste font partie de l'équipe d'Isabelle Eymon. Dans un communiqué commun, Isabelle Eymon et Florian Bercault indiquent que "Cette liste est prête à exercer les responsabilités après le second tour, quand il sera organisé, dans une même majorité, car elle réunit de nombreuses compétences pour l'avenir de Laval."

Reste à s'entendre sur un certain nombre de projets annoncés chacun dans leurs programmes. L'aménagement de la place du 11-Novembre par exemple. La liste écologiste plaide depuis le début de la campagne pour une place sans espace commercial, qlors que Florian Bercault lui souhaite y installer des commerces de proximité. Une idée en revanche commune entre les deux c'est l'expérimentation des transports en commun gratuit le week-end.