Municipales à Laval. Un autre tempo politique à gauche

Laval, France

Qui pour incarner la gauche aux élections municipales à Laval ? Les partis politiques de gauche s'entendront-ils d'ailleurs sur une liste d'union ? Si le maire sortant (UDI) François Zocchetto a d'ores et déjà lancé sa campagne pour briguer un second mandat, la gauche elle n'a pas encore de tête de liste. Les différents partis politiques discutent (PS, EELV, La France Insoumise notamment).

Une tête de liste connue en décembre

Depuis cet été le collectif Demain Laval organise des ateliers citoyens pour élaborer un programme avec les habitants. 120 d'entre eux ont d'ailleurs participé à ces groupes de réflexion. Trois autres vont suivre : le 7 novembre à la maison de quartier des Vignes, le 18 novembre au Bourny et le 5 décembre à la salle du Tertre. C'est à l'issue de ce travail de consultation qu'émergera une tête de liste. Bien tard diront certains car il restera trois mois environ pour une campagne électorale. "Nous sommes au travail depuis plusieurs mois donc finalement c'est nous qui donnons le ton de la campagne" avance Florian Bercault-Gruau, le porte-parole du collectif Demain Laval. "Proposer une alternative crédible prend du temps et cela se construit. On va donc prendre notre temps et arriver avec des propositions constructives et utiles pour les Lavalloises et les Lavallois" poursuit ce Lavallois d'origine, analyste financier et qui pourrait être la tête de liste.

De nombreuses personnalités politiques soutiennent et font partie du collectif Demain Laval comme le député socialiste et ancien maire de Laval Guillaume Garot. Aujourd'hui, un certain nombre de propositions et de pistes de réflexion ont déjà émergé du collectif (voir ci-dessous). La campagne électorale que celle ou celui du collectif aura à mener en face du maire sortant François Zocchetto (UDI) et de Jean-Michel Cadenas (Rassemblement National), devrait s'articuler autour de trois thèmes : la justice sociale, l'écologie et la participation citoyenne. Depuis le début de la semaine, le collectif a mis en ligne une plateforme participative où chacun est invité à y laisser des propositions.

Les pistes de travail du collectif Demain Laval!