Municipales à Laxou : un duo Laurence Wieser- Pierre Baumann face à Laurent Garcia au second tour

Pas de triangulaire à Laxou en Meurthe-et-Moselle pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. La maire sortante Laurence Wieser et le candidat de gauche Pierre Baumann font liste commune face au député Laurent Garcia, arrivé en tête au premier tour.

Ce sera finalement un duel au second tour des élections municipales à Laxou (Meurthe-et-Moselle) le 28 juin prochain. Alors que trois listes pouvaient se maintenir au second tour avec plus de 10% des voix, seules deux ont été déposées en préfecture ce mardi.

Et pour cause, Laurence Wieser, la maire sortante et ancienne première adjointe de Laurent Garcia, fait liste commune avec le candidat de gauche Pierre Baumann. Les deux têtes de listes étaient arrivées respectivement deuxième et troisième au premier tour. Face à eux, ils trouveront le député apparenté Modem Laurent Garcia arrivé en tête.

Le résultat est très incertain puisqu'au premier tour, Laurent Garcia avait recueilli près de 41% des voix mais Laurence Wieser avait cumulé presque 34% des bulletins et Pierre Baumann 22%. Rappelons que lors des dernières municipales, Laurent Garcia et Laurence Wieser étaient sur la même liste.