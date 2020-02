Municipales à Lège-Cap-Ferret : la douloureuse succession de Michel Sammarcelli

En janvier 2019 Michel Sammarcelli a été victime d'un AVC et c'est son premier adjoint Philippe de Gonneville qui est candidat à sa succession. Le maire est très diminué mais il est apparu publiquement aux côtés de De Gonneville lui apportant son soutien.

Annie Bey, candidate divers-droite, suggère que Michel Sammarcelli est manipulé par ses proches. Elle met en cause la sincérité d'une lettre signée de la main d'un homme encore convalescent, qui ne s'exprime plus en public. A lire Annie Bey sur les réseaux sociaux on se demande si Michel Sammarcelli a encore toute sa tête et si ce n'est pas son entourage qui aurait écrit cette lettre, à commencer par son fils, candidat sur la liste de Philippe de Gonneville.

L'attaque est cinglante et c'est la femme de Michel Sammarcelli qui a pris la plume pour lui répondre. Sur son compte Facebook elle répond ainsi : "Madame Bey, votre obsession à calomnier et diffamer ma famille est nauséabonde et indigne. Pour être maire il faut aimer les gens et être humble. Je crains ( et je vous ne le cache pas,j’espère ) que votre passage sur cette rive du bassin soit tellement éphémère. Vous laisserez comme souvenir ce que reflète votre campagne : le néant".

On imagine que Michel Sammarcelli, qui avait prévu de laisser son fauteuil de maire quoiqu'il arrive, aurait préféré un passage de relais plus en douceur.