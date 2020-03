Municipales à Lepuix : bientôt un village pour touristes?

Avant les élections municipales des 15 et 22 mars, France Bleu propose de scruter les enjeux des communes. Pour cette nouvelle étape, direction les cimes des arbres enneigées, l'air pur et frais de Lepuix, au pied du Ballon d'Alsace. Deux candidats s'opposent à propos de l'avenir de ce village.

Au dernier décompte de l'INSEE, le village de Lepuix, dans le Territoire de Belfort, comptait 1155 habitants. La commune compte encore une épicerie, une école maternelle et une école élémentaire. Mais elle va connaître prochainement la disparition de ses cailloux : la carrière de la commune, gérée par une filiale de l'entreprise Colas va fermer et emporter avec elle près de 55 000 euros de revenus annuels directs et indirects. D'autre part, la forêt du village, jusqu'ici si fournie, connaît quelques difficultés et ne pourra pas permettre à la commune de gagner autant de revenus : c'est là aussi 50 000 euros en moins sur le budget annuel pour 2020. Et pour répondre à cette baisse de revenus, 2 visions du monde s'opposent.

Le banquier économe, qui veut "gratter"

Le maire sortant Daniel Roth ne cache pas son passé de banquier "depuis que je suis à la tête de la commune, depuis 19 ans, j'ai toujours géré comme on gère une entreprise". Et il ne compte pas s'arrêter là s'il est de nouveau élu à la tête du village : "Nous avons pour projet de rénover la mairie, ce qui nous permettra de réduire les dépenses en énergie de 12 000 euros par an. On veut également équiper tous les bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques. Ce qui permettra de réduire encore, par la vente de l'énergie à EDF, les dépenses de peut-être 10 000 euros par an. _On n'a pas de gros projet_. On va essayer de gratter encore un petit peu sur les dépenses de fonctionnement pour réduire les dépenses sans nuire à la qualité de vie de des habitants et même en essayant de l'améliorer, pourquoi pas créer un parc pour enfants". D'autre part, tel une fourmi, l'élu compte sur un trésor de guerre amassé depuis 19 ans comme maire : 1 million d'euros de budget communal épargné et qui pourront "servir à faire fonctionner la commune dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui si ce n'est encore mieux".

L'infirmier libéral, qui préfère investir

Face à Daniel Roth, Jean-Marc Lanneau, 48 ans s'engage pour la première fois à la tête d'une liste "Ensemble pour Lepuix". Cet infirmier libéral n'envisage pas d'être une fourmi, ni une cigale d'ailleurs : "on pense qu'être bon gestionnaire, ce n'est pas mettre 1 million d'euros de côté d'argent communal. Ce sont nos impôts _qui sont mis de côté et ils ne le sont pas dans l'_investissement, dans le développement du village et son entretien. Etre un bon gestionnaire c'est quelqu'un qui prévoit l'avenir tout en conservant un taux de fiscalité normal et un budget à l'équilibre".

Le village tourné vers le tourisme vert ?

Jean-Marc Lanneau espère ainsi dynamiser la commune, en créant une nouvelle école maternelle, en anticipant l'adaptation des forêts face aux changements climatiques, ou encore en proposant de faire de Lepuix une commune tournée vers le tourisme : "Le département souhaite développer le tourisme au ballon d'Alsace et nous n'avons pas comme souhait que Lepuix soit délaissé, qu'elle devienne une ville dortoir. Il faut absolument qu'on puisse s'associer au département pour _ne pas être un village qu'on traverse_. On veut remettre avec les associations du village des manifestations en place. Que les touristes se disent 'on est contents on est allés au Ballon d'Alsace, on a bifurqué sur Lepuix, on a acheté un pot de miel on a fait de bonnes balades. Il y a plein de possibilités de parcours ici, et ce serait un moyen de trouver des ressources".

Le tourisme n'a pas d'avenir à Lepuix selon le maire sortant

Les retombées du tourisme sont trop faibles pour la commune explique Daniel Roth, maire sortant de Lepuix :"il n'y a pas d'hébergement en nombre sur la commune, il y a quelques chambres d'hôtes qui sont régulièrement occupés mais on ne peut pas accueillir des centaines de vacanciers. Nous ne sommes pas en capacité de le faire car on ne va pas pas ouvrir un hôtel ici alors qu'il en a juste à côté à Giromagny".