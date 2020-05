Municipales à Lescar : les listes de Frédéric Lavigne et Jérôme Mange ne parviennent pas à s'unir

À Lescar, au premier tour, les électeurs avaient plébiscité la liste de Valérie Revel (Divers gauche) avec 46,5 % des votes exprimés. Celle de Frédéric Lavigne (Divers droite) avait obtenu 27,5 % et la liste de Jérôme Mange (Divers), 26%. Les regards étaient tournés vers ces deux derniers pour savoir si une fusion des listes était possible ou non ?

Une alliance finalement impossible...

Jérôme Mange a réuni ses colistiers ce mardi soir, et il a rencontré Frédéric Lavigne, ce mercredi soir pour lui faire part de sa décision. Jérôme Mange accepte une fusion à condition de ne pas être marqué politiquement et de renouveler les visages de la vie politique, donc de ne pas conserver une partie de la liste de Frédéric Lavigne. Ces conditions ne sont pas acceptables pour Frédéric Lavigne qui l'écrit dans un communiqué ce mercredi soir : "Quand on vient soi-disant pour un rassemblement et qu’on propose délibérément l’inacceptable, il ne faut pas s’étonner que cela ne soit pas accepté. M. Mange ne veut visiblement pas de rassemblement vu le nombre de têtes à couper dans la liste "Lescar avec Passion" Rassembler c’est associer des compétences et des idées, ce ne sont pas des condamnations et des têtes à couper. Aux vues des exigences de Monsieur MANGE, nous étions les seuls à vouloir vraiment un rassemblement dans l’intérêt de Lescar..." écrit Frédéric Lavigne.