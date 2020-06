Municipales à Lille: l'opposition de droite appelle à voter pour Martine Aubry

"Ce n'est pas un vote de passion, c'est un vote de raison", explique Thierry Pauchet," Je ne suis pas socialiste mais je vote Martine Aubry parce que je ne souhaite pas que les Verts soient élus". Le chef de file divers droite de l'opposition à Lille n'a pas hésité ce jeudi à appeler à voter pour son opposante historique pour faire barrage aux Verts, lors de la triangulaire du second tour entre Martine Aubry, Stéphane Baly et la candidate LREM Violette Spillebout.

"Ce n'est pas un vote de passion mais un vote de passion", explique Thierry Pauchet © Radio France - Rosalie Lafarge

"On ne se retrouve pas dans les trois listes qui nous sont proposées", détaille Thierry Pauchet, "ce sont trois listes de gauche pour nous, plus au moins de gauche disons". Pour l'élu lillois, Violette Spillebout, créditée de 24% des voix dans un sondage Ifop pour La Voix du Nord et Nord Eclair paru ce jeudi, ne peut pas peser sur cette élection puisqu'elle ne peut de toute façon pas gagner selon lui . Pas question pour autant pour le chef de l'opposition à Lille d'appeler à voter blanc ou à s'abstenir. "Le problème, c'est qu'il y a un vrai enjeu entre les Verts et Martine Aubry qui peut avoir des conséquences importantes pour la ville", précise Thierry Pauchet.

"Les Verts apparaissent comme les plus inquiétants"

Il estime qu'il a donc l'obligation de se positionner pour arbitrer ce second tour en répondant à cette question: qui éliminer? Quel candidat serait le plus inquiétant pour la ville? "Incontestablement , tranche Thierry Pauchet. "lorsqu'on fait les plus et les moins de chaque côté, les Verts apparaissent comme les plus inquiétants. Sur le programme, il y avait du bien et du moins bien de chaque côté. Le problème, c'est que chez les Verts, les points positifs sont contrebalancés par tout ce qui nous oppose avec des oppositions de fond. Par exemple, sur la sécurité, les mesures des Verts sont des mesures de bisounours". Désaccord aussi insurmontable pour lui par exemple aussi sur le commerce: "Je dis oui à la piétonnisation partielle mais les Verts eux veulent tout piétonniser. Comment le commerce va-t-il fonctionner avec ça? Ça n'est pas leur problème !"

"Je n'allais pas faire une déclaration d'amour à Martine Aubry"

Thierry Pauchet dénonce aussi des "verts teintés de rouge". Autant il dit respecter parfaitement le candidat Stéphane Baly, autant il dénonce la présence parmi les candidats EELV "d'extrémistes, des écolo-marxistes". Il estime qu'il existe des liens entre les Verts et l'extrême-gauche, qui lui posent problème. Thierry Pauchet rappelle qu'il n'a rien à gagner à appeler à voter pour Martine Aubry, mais il pense que "pour la ville, on a moins à perdre en allant avec Martine Aubry, qu'avec les Verts. Je préfère être sûr d'avoir un maire que je connais plutôt que d'aller dans l'inconnu avec les Verts. _Vous vous doutez bien que je n'allais pas faire une déclaration d'amour à Martine Aubry_, ça fait quand même 12 ans qu'on ferraille sur tous les sujets. Mais on pense que le risque est trop important de voir les Verts diriger seuls cette ville".